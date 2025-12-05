Otro avión con 172 migrantes llegó a Venezuela desde Estados Unidos en pleno cierre del espacio aéreo venezolano

En pleno cierre del espacio aéreo venezolano por una alerta de seguridad aérea estadounidense, este viernes 5 de diciembre llegó otro avión con 172 migrantes a Venezuela desde Estados Unidos.

Los vuelos de deportación de ciudadanos venezolanos, que habían iniciado en febrero, fueron suspendidos brevemente luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera el domingo que el espacio aéreo sobre Venezuela estaba "cerrado en su totalidad".

Dicha medida surgió en medio de la tensión entre el régimen de Nicolás Maduro y Washington, que lleva a cabo un despliegue militar en el Caribe contra carteles de la droga.

El miércoles, un primer avión de matrícula estadounidense arribó a territorio venezolano con 266 connacionales. Otro llegó este viernes con 266 migrantes.

Según informes del régimen venezolano, en el último vuelo partió de Phoenix, Arizona, y en él viajaron cinco niños, 26 mujeres y 141 hombres.

Los vuelos llegan a territorio venezolano luego de que el pasado 21 de noviembre la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos pidió "extremar precauciones" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe.

VEA TAMBIÉN "El tiempo se agota": experto explica por qué Estados Unidos podría usar todos sus activos militares contra Maduro y el Cartel de los Soles o

Tras la advertencia, la mayoría de las aerolíneas internacionales suspendieron operaciones alegando razones de "seguridad" y por "intermitencias en señales de navegación", lo que dejó a Venezuela aislada en gran medida.

Desde agosto, la Administración del presidente Trump ordenó el despliegue de buques y aviones militares en el Caribe bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico, pero que el régimen venezolano califica las acciones como un pretexto para sacar a Maduro del poder.

A la fecha, las Fuerzas Militares estadounidenses han bombardeado unas 21 embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico y han dejado al menos 87 muertos.