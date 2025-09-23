NTN24
Martes, 23 de septiembre de 2025
Desaparecidos

Otro DJ, esta vez venezolano, está desaparecido en México; fue a llevar un domicilio y se desconoce su paradero

septiembre 23, 2025
Por: Redacción NTN24
El caso empezó a tomar relevancia luego de conocerse la muerte de dos DJ’s colombianos en el estado de México.

Poco después de conocerse del hallazgo de los cuerpos de los DJS colombianos Bayron Sánchez, B King, y el DJ Jorge Luis Herrera Lemos, conocido como Regio Clown, se conoció de la desaparición de Tyron Paredes Gamboa, un DJ venezolano que también trabaja como repartidor en México.

El joven de 29 años recibió una solicitud para llevar un pedido a una dirección, pero informó vía WhatsApp que lo habían mandado a un lugar donde no había viviendas, esa fue la última comunicación que se tuvo con el músico venezolano.

Desde el viernes 19 de septiembre a las 4:47 p.m. sus allegados no saben nada de su paradero y luego de lo ocurrido con los colombianos, este caso empezó a tomar mayor relevancia.

Aunque ambos casos ocurrieron en el estado de México, las autoridades han señalado que no hay ninguna relación entre la desaparición del DJ venezolano con el caso de los artistas colombianos hallados muertos.

Los familiares del repartidos también pidieron que no vincularan a Tayron con el caso de los colombianos ni con el tema de las drogas.

