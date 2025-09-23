NTN24
Martes, 23 de septiembre de 2025
Crimen

Cuerpo del cantante colombiano B King, quien fue hallado muerto en México, ya fue entregado a su familia

septiembre 23, 2025
Por: Redacción NTN24
La fiscal de Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, aseguró que avanzan con la investigación para esclarecer el crimen del cantante quien fue hallado muerto con su colega Jorge Herrera, llamado artísticamente como DJ Regio Clown.

 

Tras hallar los cuerpos sin vida de los cantantes colombianos Byron Sánchez, conocido como B King, y Jorge Herrera, llamado artísticamente como DJ Regio Clown, en el municipio de Cocotitlán (Estado de México), sus familias lograron confirmar su identidad luego de ser trasladados al Centro de Justicia de Chalco.

Posteriormente, el cuerpo de B King fue entregado a sus seres queridos, mientras que la fiscal de Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, aseguró que avanzan en la investigación para esclarecer ambos crímenes.



"Hay información ya corroborada de que ambos jóvenes salieron de la Ciudad de México, se les ve abordar un vehículo, que salieron de la Ciudad de México hacia el Estado de México (...) Como parte de las labores de búsqueda se logró corroborar el hallazgo de los cuerpos", declaró la funcionaria.

El proceso legal para la entrega de los restos incluyó la necropsia y la verificación de identidad, que fue indispensable para que las autoridades mexicanas pudieran hacer la entrega a los familiares.

Se dice que los cuerpos de los jóvenes habrían sido hallados desmembrados y tenían un mensaje que haría referencia a un narcotraficante de la familia Michoacana.

Los artistas fueron vistos por última vez el 16 de septiembre a la salida de un gimnasio en Polanco, un exclusivo barrio de Ciudad de México, según indicó el representante de los artistas colombianos, Juan Camilo Gallego.



En entrevista con NTN24, Cristian Camilo Herrera, hermano del DJ Regio Clown, descartó que el artista hubiese recibido amenazas. "Nunca me dijo que tenía amenazas, nunca se pronunció con mi persona, que temía por su vida o algo así", dijo.

El caso comenzó a tomar relevancia luego de que familiares y amigos de B King pidieron ayuda para localizarlo y compartieron imágenes suyas mediante las redes sociales.

Incluso, el presidente Gustavo Petro pidió antes de su muerte la colaboración a la presidente mexicana Claudia Sheinbaum para "lograr que aparezcan con vida", asegurando que "desaparecieron (...) quizás por las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente".

Paralelamente a este caso, se ha reportado la desaparición de Tyron Paredes Camboa, un DJ venezolano de 29 años que trabajaba como repartidor de una aplicación en México.

Según informes, su último contacto fue el 19 de septiembre, cuando informó que lo habían enviado a un lugar sin viviendas. Aunque este incidente también ocurrió en el Estado de México, las autoridades han señalado que no hay evidencia que vincule ambos casos.

