"Tiene la certeza de que está involucrada en lo que significó la entrega de Maduro": Ibéyise Pacheco, autora de ‘Los hermanos siniestros’, habla de tensiones entre Delcy Rodríguez y Diosdado

En el 2019, la periodista venezolana de investigación, Ibéyise Pacheco, comenzó a investigar a los hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge, y como producto de esa investigación se publicó, en 2020, el libro ‘Los hermanos siniestros’.

Para hablar sobre su libro basado en sus investigaciones de los Rodríguez, Ibéyise Pacheco, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

La periodista comentó que lo que la llevó a empezar a investigar a los hermanos Rodríguez fue “la certeza de su maldad y su inevitable avance en la política venezolana”.

“Ellos lograron, realmente sin creer mucho en Hugo Chávez, infiltrarse y, sobre todo Jorge, ocupar puestos importantes. No lo logró Delcy porque Chávez no la quería”, agregó.

La periodista comentó que los Rodríguez “son unos personajes sin escrúpulos, con avaricia y unas inmensas ansias de poder” y que “ellos dos se han propuesto tener el control político de Venezuela”.

“Todos esos movimientos son calculados. El gran calculador es Jorge Rodríguez. Se presumiría de sus planes, que era lo que ellos debatían, que era él el que iba a llegar a la presidencia; pero estaba clarísimo que, sino no era él, iba a ser ella”, puntualizó.

Y destacó que “Delcy es muy resentida, Jorge lo toma con más ligereza. Ella admitió que estaba donde estaba por odio, ni siquiera ha hecho un esfuerzo por ocultarlo”.

Además, se refirió a la idea que tienen muchos en Venezuela de que ellos entregaron a Nicolás Maduro, entre ellos estaría Diosdado Cabello. “Él tiene la certeza de que ellos están involucrados, sobre todo ella, en lo que significó la entrega de Maduro”.

Y explicó que “ellos van a quedarse. De alguna manera ellos vivieron la experiencia de que Maduro lo hizo y piensan que lo pueden hacer mejor, de ahí este noviazgo con Estados Unidos”.

“Ellos se las ingeniaran para tratar de seguir en el poder. Hay que un trabajo político que signifique enfrentar lo que viene frente a los hermanos Rodríguez”, pero que “no van a poder cumplir todo lo que están ofreciendo y habría que ver cómo reacciona Estados Unidos”.

Afirmó, además, que los militares no respetan a Delcy Rodríguez. “Los militares que se saben odiados no ocultan su molestia hacia ella (…). No la respetan y ella no sabe mandarlos”, aseguró.