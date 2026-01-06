Delcy Rodríguez designó a Enrique González López, señalado de crímenes de lesa humanidad, como jefe de la Guardia Presidencial del régimen

Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta encargada del régimen venezolano ante la ilegítima Asamblea Nacional y después de la captura de Maduro, recientemente llevó a cabo su primer nombramiento. Designó al general Gustavo Enrique González López como jefe de la Guardia Presidencial.

González López es un hombre señalado por crímenes de lesa humanidad y se encuentra incluido en la lista de sancionados de la Unión Europea, que lo responsabiliza por su participación directa en la represión política y en las prácticas sistemáticas de persecución en contra de la oposición venezolana.

El designado jefe de la Guardia Presidencial ha estado al frente de organismos del régimen chavista y estuvo a cargo de la dirección del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, conocido como SEBIN, en diferentes periodos: 2014 y 2018, y entre 2019 y 2024.

Durante ese tiempo controló el centro de detención del Helicoide, el cual es considerado como el mayor centro de torturas de América Latina.

De acuerdo con los señalamientos internacionales, durante el tiempo en que González López ejerció como director del SEBIN, se presentaron detenciones arbitrarias, torturas, actos crueles e inhumanos, e incluso violencia sexual en las instalaciones del Helicoide.

Adicionalmente, este hombre, ahora designado por parte del régimen como jefe de la Guardia Presidencial, enfrenta medidas restrictivas por parte del gobierno de los Estados Unidos, por su papel dentro de la dictadura venezolana, donde también ha desempeñado cargos como consejero de Seguridad e Inteligencia de Nicolás Maduro e intendente de Asuntos Estratégicos de Producción de PDVSA.

Delcy Rodríguez hizo la designación tras la confusión generada por disparos registrados en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, el lunes en la noche, y luego de que Diosdado Cabello, considerado el número dos del régimen venezolano, reapareciera portando un fusil en las calles de Caracas.