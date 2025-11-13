NTN24
Jueves, 13 de noviembre de 2025
Nicolás Maduro

Régimen de Maduro no firmó la declaración en la cumbre de la Celac-UE

noviembre 13, 2025
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Pese al llamado de diálogo para abordar la lucha contra el narcotráfico en el Caribe y Pacífico, el régimen de Nicolás Maduro no suscribió la declaración.

En la clausura de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) conjuntamente con la Unión Europea (UE), Venezuela fue el único país que se abstuvo a firmar la declaración de 52 puntos, en la que, entre otras cosas, se promueve el diálogo político para alcanzar un arreglo pacífico en Ucrania, además menciona el tema de seguridad marítima y cumplimiento del derecho internacional.

En el caso de la guerra entre Rusia y Ucrania, el punto 14 del documento expresa preocupación ante los daños y el sufrimiento de los ucranianos.

"Apoyamos todos los esfuerzos encaminados a lograr un alto el fuego sostenible y a promover el diálogo político orientado a una paz justa, integral y duradera; a fomentar la desescalada y a propiciar un diálogo directo, de conformidad con el derecho internacional y con pleno respeto de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, incluido el arreglo pacífico de las controversias y el principio de integridad territorial y soberanía", reza el escrito firmado en la cumbre Celac-UE.

Pese al llamado de diálogo para abordar la lucha contra el narcotráfico en el Caribe y Pacífico, el régimen de Nicolás Maduro no suscribió la declaración, mientras que países aliados a la política del presidente republicano Donald Trump, como Argentina, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago se apartaron de ese punto.

"Varios Estados miembros de la CELAC destacaron sus posiciones nacionales respecto de la situación en el Caribe y el Pacífico. Reiteramos nuestro compromiso de fortalecer los mecanismos de diálogo, coordinación y asistencia técnica para abordar conjuntamente estos desafíos", señala el escrito.

Maduro había pedido rechazar de manera contundente la militarización en el Caribe, que considera una amenaza, pues a juicio del chavismo se trata de un plan para derrocarlo, mientras Estados Unidos insiste en que la operación embate directamente a mafias del narcotráfico en la región.

"Hoy, frente a la amenaza bélica en el Caribe y las ejecuciones que han sido denunciadas por la ONU, estamos obligados, para preservar la paz de la región, a sumar nuestras fuerzas como países, y en una sola voz exigir el cese inmediato de los ataques y amenazas militares contra nuestros pueblos", dijo Maduro en una carta publicada en redes sociales.

