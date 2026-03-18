Organismo Internacional de Energía Atómica alerta por impacto de proyectil en central nuclear de Irán

Este miércoles, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) informó que el régimen de Irán le notificó que el martes en la noche recibió un impacto de un proyectil en el recinto central nuclear de Bushehr, al sur de Irán.

“Irán informó al OIEA que un proyectil impactó en las instalaciones de la central nuclear de Bushehr el martes por la noche”, escribió la organización a través de su red social X.

De acuerdo con la información proporcionada, el régimen aseguró que “no se reportaron daños a la planta ni heridos entre el personal”, aseguró la OIEA.

Sin embargo, anuncian que el director general del OIEA, Rafael Grossi, hace un importante llamado a la “máxima moderación durante el conflicto”, ya que es necesario “prevenir el riesgo de un accidente nuclear”.

Cabe resaltar, que la central de Bushehr, situada en el Golfo Pérsico, es la única planta operativa del régimen de Irán, posee una capacidad aproximada de 1.000 MW, aporta entre el 1% y 2% de la energía del país.

Además, está construida con tecnología rusa (tipo VVER-1000) y de acuerdo a medios, es considerada sensible especialmente por la presencia de material nuclear, operando con uranio enriquecido al 4,5%.

VEA TAMBIÉN “Zapatero ha sido una figura que ha mediado más que nada con la narcodictadura”: Experto sobre la llegada del expresidente de España a Venezuela o

Cabe resaltar que, en múltiples ocasiones la OIEA advirtió la magnitud de las reservas en uranio que reposan en Irán. “Creemos que Isfahán tenía, hasta nuestra última inspección, algo más de 200 kilogramos, quizá un poco más, de uranio al 60%”, declaró en una rueda de prensa en Paris.

Por su parte, la OIEA no ha podido verificar la presencia de uranio en el terreno, después de la operación militar de Israel hacia territorio iraní el 13 de junio de 2025.