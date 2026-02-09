NTN24
Excarcelaciones en Venezuela

Excarcelaron a Freddy Superlano tras más de 18 meses de detención arbitraria: así fue el reencuentro con su familia

febrero 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Freddy Superlano - AFP
Freddy Superlano - AFP
El dirigente opositor es conocido por ganar la gobernación de Barinas, la tierra natal de Hugo Chávez.

Freddy Superlano, dirigente opositor venezolano que había sido detenido arbitrariamente por el régimen de Venezuela, fue excarcelado tras más de 18 meses privado de su libertad.

Superlano, quien es conocido por ganar la gobernación de Barinas, la tierra natal de Hugo Chávez, fue excarcelado el domingo 8 de febrero, un mes después el régimen chavista comenzara a liberar presos políticos tras la caída de Nicolás Maduro.

o

Su Liberación fue confirmada por la ONG Foro Penal, que divulgó una lista con 35 nombres de presos políticos liberados este domingo en la que aparece su nombre.

Superlano es otro de los colaboradores de la Nobel de la Paz y líder de la democracia venezolana, María Corina Machado, que había sido detenido tras la cuestionada reelección de Maduro en 2024.

Tras ser liberado, el dirigente opositor se reunió con su familia en un emotivo encuentro que fue divulgado a través de sus redes sociales: “Hoy he sido excarcelado, luego de 18 meses de injusto encarcelamiento pude reunirme con mi familia, continuemos orando y pidiendo a Dios para que todos los presos políticos sean liberados en las próximas horas”, escribió en su cuenta de X.

Otros dirigentes cercanos a Machado fueron igualmente excarcelados durante el domingo. En total, Foro Penal verificó 35 nuevas excarcelaciones.

o

Según los datos de la organización especializada en la defensa de presos políticos, van cerca de 400 liberaciones desde el 8 de enero, cuando Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Maduro, anunció un primer proceso de excarcelaciones.

La semana pasada, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional chavista y hermano de Delcy Rodríguez, dijo que a más tardar en una semana “todos” los presos políticos estarían “sueltos”.

