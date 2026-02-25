Héroe sin capa, pero con carro: hombre evitó un robo al embestir con su camioneta a los delincuentes cuando pretendían escapar

Un violento intentó de fleteo en Bogotá se vio frustrado gracias a la rápida acción de un hombre quien, al percatarse del hecho, embistió con su camioneta a los malhechores cuando pretendían escapar en una motocicleta tras cometer el hurto.

Los hechos ocurrieron en el barrio Santamaría del Lago, en la localidad de Engativá de la capital colombiana, cuando los individuos le habían robado a un señor una maleta con más de 30 millones de pesos.

Los criminales habían seguido a su víctima desde el banco, cuando el señor retiró su dinero, hasta su lugar de trabajo, en donde lo abordaron y lo intimidaron con un arma de fuego para despojarlo del dinero.

La comunidad al ver lo que estaba ocurriendo, alertó a la policía; sin embargo, un hombre que pasaba en una camioneta blanca por el lugar fue el héroe del momento, pues al percatarse que los sujetos iban a escapar en una motocicleta, los embistió con su vehículo, evitando que huyeran en el automotor.

Sin embargo, los delincuentes intentaron escapar corriendo, pero gracias a la previa llamada de la comunidad a la policía, se activó un ‘plan candado’ y con ayuda de la comunidad, lograron detener a los hombres, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades.

Los sospechosos fueron interceptados en el barrio Santa María del Lago con el dinero y un arma de fuego en su poder.

La Policía Metropolitana de Bogotá publicó en su cuenta de X el video de lo ocurrido en este intento de fleteo fallido y aseveró que uno de los capturados ya había estado en la cárcel en dos oportunidades por el delito de hurto.