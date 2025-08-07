Periodista que asistió al concierto de Damas Gratis en Bogotá revela la causa que desató la batalla campal en el Movistar Arena

Un caos se vivió la noche del 6 de agosto en Bogotá durante el concierto de la banda de cumbia argentina Damas Gratis en el Movistar Arena. Miembros de diferentes barras bravas se enfrentaron momentos previos al show, destruyendo partes de la instalación y provocando la cancelación del evento.

Los videos en redes sociales muestran la batalla campal que se vivió al interior del Movistar Arena y el balance preliminar habla solamente de varios heridos y una persona muerta, quien habría sido atropellada.

VEA TAMBIÉN Un muerto y varios heridos dejan disturbios en el Movistar Arena en Bogotá: así quedaron las instalaciones o

Uno de los testigos de esta tragedia fue la periodista Carolina Castellanos quien dio su testimonio en LA FM y aseguró que hubo fallas en la seguridad del evento, pues, según sus palabras, hubo poca presencia de la policía y flojas requisas.

“Debo decirles que falló la organización, falló la logística entendiendo el tipo de público que tenía un concierto como este. Desde que llegamos, se comenzaron a ver los diferentes grupos de diferentes equipos y habíamos personas que solo queríamos disfrutar el concierto”, aseveró.

La periodista mencionó que no era la primera vez que este grupo se presentaba en Bogotá y que en aquella ocasión también hubo disturbios, por lo que ya había un antecedente para tener en cuenta al momento de la seguridad: “Ya había un antecedente, hace dos años este mismo grupo se presentó en el Royal Center y también hubo un enfrentamiento en el recinto durante el concierto, pero fue más pequeño y por eso se pudo contener”.

“Este tipo de eventos lo siguen en su mayoría personas que integran las barras bravas y solamente había un anillo de seguridad para el ingreso, no había policía, la seguridad estaba muy reducida y cuando vimos la organización de barras pensamos ‘esto va a estar pesado a la salida’. Los organizadores no entendieron el público que iban a recibir, solo hubo una requisa, tampoco hubo control para personas en estado de embriaguez o bajo efectos de otras sustancias, la gente de seguridad los dejaba pasar”, añadió Castellanos.

La mujer, por último, contó lo que se vivió adentro del Movistar Arena y lo que tuvo que hacer para poderse ir y llegar sana y salva a su casa: “Hubo peleas en todos los pisos, estábamos súper nerviosos, tuvimos que irnos hasta detrás de Galerías para poder tomar un transporte, nadie estaba parando y había mucha gente. Por unos pocos violentos nos vimos afectados los que queríamos ir a disfrutar del concierto”.

La periodista Carolina Castellanos no fue la única que acusó falta de seguridad en el lugar y en sus alrededores, Diego González, líder distrital de la barra ‘Guardia Albirroja’ de Independiente Santa Fe, habló con La W sobre lo sucedido y aseguró que ellos habían advertido a la Secretaría de Gobierno de Bogotá sobre la falta de garantías para este evento.

“Protocolos no hubo, en nuestra barra hemos organizado conciertos de este tipo de música solo para integrantes de la barra porque sabemos lo complejo que es lmezclar hinchas de diferentes equipos, el 15 de julio ya le había advertido a la Secretaría de Gobierno, tenía preocupación porque no me estaba pareciendo responsable como el organizador vendía las entradas, abrió el tercer piso a un precio muy barato, no hubo previsión al respecto y fue un manejo muy irresponsable”, indicó el entrevistado.