Líder de la banda argentina Damas Gratis se pronuncia sobre los hechos ocurridos en el Movistar Arena: "Me rompiste el corazón"

El líder de la banda argentina Damas Gratis Pablo Lescano se refirió a los hechos ocurridos este miércoles en el Movistar Arena en Bogotá.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el vocalista de la famosa banda lamentó la situación y se despidió de sus seguidores.

“Chau Bogotá, Colombia. Me rompiste el corazón, muy triste por todo lo sucedido”, fueron las palabras de Lescano junto algunas capturas de pantallas de sus fans colombianos, quienes le pedían disculpas por los hechos.

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó este miércoles el fallecimiento de una persona a las afueras del Movistar Arena en medio de los disturbios ocurridos antes del concierto de la agrupación argentina.

"Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado. En todo caso, esto será motivo de investigación", declaró Galán a través de sus redes sociales.

Galán tildó de “repudiables” los hechos violentos que se presentaron en el interior del Movistar Arena y aseguró que se reunirá este jueves con las entidades pertinentes.

“Los hechos violentos sucedidos en el Movistar Arena antes de un concierto son absolutamente repudiables. Este tipo de violencias no puede ser pasado por alto, ni aceptado como normal. Como resultado de las riñas, varias personas están siendo atendidas en diferentes centros hospitalarios de la ciudad. La violencia no puede tener espacio en nuestra sociedad”, puntualizó.

Durante la noche también se reportaron varias personas heridas, las cuales que fueron trasladadas a centros hospitalarios cercanos al Movistar Arena para recibir atención médica.

Ante la situación, el Movistar Arena también se pronunció al respecto: “Lamentamos profundamente los hechos ocurridos durante el evento de hoy. La administración del espacio tuvo como prioridad proteger a los asistentes y colaboradores y suspender el espectáculo para que las autoridades pudieran intervenir y recuperar el orden”.

Además, la administración del recinto indicó que brindarán el apoyo necesario a las autoridades para dar los con responsables: “El Movistar Arena colaborará con las autoridades con las investigaciones correspondientes y mantendrá enterado a los espectadores por medio de sus canales oficiales. Gracias por su disposición y cuidado mutuo”.

El concierto de la agrupación argentina Damas Gratis, pactado para desarrollarse en Bogotá este miércoles 6 de agosto en el coliseo Movistar Arena, tuvo que ser cancelado debido a dichos disturbios.

Varios testigos denunciaron a través de las redes sociales que la pelea se desató entre presuntos hinchas de equipos de fútbol.

En uno de los videos compartidos por personas en inmediaciones del Coliseo se observa que la puerta 5 del Coliseo fue vulnerada y que, por allí varias personas que se encontraban afuera, entraron sin boleta al escenario.

“Esto ya es el colmo. Ni un bendito concierto se puede disfrutar en paz ya. Una toma por parte de inadaptados y una pelea campal de hinchadas al interior del Movistar Arena. Que ridiculez. Y de seguridad y logística, ni hablemos”, expresó uno de los internautas que compartieron imágenes del evento.