NTN24
Jueves, 07 de agosto de 2025
Bogotá

Un muerto y varios heridos dejan disturbios en el Movistar Arena en Bogotá: así quedaron las instalaciones

agosto 7, 2025
Por: Redacción NTN24
Los desmanes provocaron la cancelación del concierto de la banda argentina Damas Gratis que se encuentra de gira por Colombia.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó este miércoles el fallecimiento de una persona a las afueras del Movistar Arena en medio de los disturbios ocurridos antes del concierto de la agrupación argentina Damas Gratis.

"Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado. En todo caso, esto será motivo de investigación", declaró Galán a través de sus redes sociales.

Galán tildó de “repudiables” los hechos violentos que se presentaron en el interior del Movistar Arena y aseguró que se reunirá este jueves con las entidades pertinentes.

“Los hechos violentos sucedidos en el Movistar Arena antes de un concierto son absolutamente repudiables. Este tipo de violencias no puede ser pasado por alto, ni aceptado como normal. Como resultado de las riñas, varias personas están siendo atendidas en diferentes centros hospitalarios de la ciudad. La violencia no puede tener espacio en nuestra sociedad”, puntualizó.

Durante la noche también se reportaron varias personas heridas, las cuales que fueron trasladadas a centros hospitalarios cercanos al Movistar Arena para recibir atención médica.

Ante la situación, el Movistar Arena también se pronunció al respecto: “Lamentamos profundamente los hechos ocurridos durante el evento de hoy. La administración del espacio tuvo como prioridad proteger a los asistentes y colaboradores y suspender el espectáculo para que las autoridades pudieran intervenir y recuperar el orden”.

Además, la administración del recinto indicó que brindarán el apoyo necesario a las autoridades para dar los con responsables: “El Movistar Arena colaborará con las autoridades con las investigaciones correspondientes y mantendrá enterado a los espectadores por medio de sus canales oficiales. Gracias por su disposición y cuidado mutuo”.

El concierto de la agrupación argentina Damas Gratis, pactado para desarrollarse en Bogotá este miércoles 6 de agosto en el coliseo Movistar Arena, tuvo que ser cancelado debido a dichos disturbios.

Varios testigos denunciaron a través de las redes sociales que la pelea se desató entre presuntos hinchas de equipos de fútbol.

En uno de los videos compartidos por personas en inmediaciones del Coliseo se observa que la puerta 5 del Coliseo fue vulnerada y que, por allí varias personas que se encontraban afuera, entraron sin boleta al escenario.

“Esto ya es el colmo. Ni un bendito concierto se puede disfrutar en paz ya. Una toma por parte de inadaptados y una pelea campal de hinchadas al interior del Movistar Arena. Que ridiculez. Y de seguridad y logística, ni hablemos”, expresó uno de los internautas que compartieron imágenes del evento.

El grupo Sencia, encargado de la administración y operación de varios espacios en Bogotá, compartió el anuncio de Galán en medio del mismo post en el que confirmó que la construcción del nuevo recinto futbolero no afectaría las actividades del actual Estadio Nemesio Camacho 'El Campín'.

Dichos eventos incluyen, desde luego, los partidos que disputan los equipos de fútbol en la capital por competencias como la liga y copa locales, o próximos encuentros internacionales.

El anuncio llega en un momento en el que los aficionados capitalinos vivían momentos de incertidumbre tanto por el lugar en el que sus equipos iban a disputar sus partidos, como por el aforo que tendría el nuevo estadio, reclamando que la ciudad merecía una capacidad mayor a la que tiene 'El Campín' (39.000).

