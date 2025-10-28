NTN24
Martes, 28 de octubre de 2025
Huracán Melissa

"Permanezcan resguardados": la dura advertencia que recibió Jamaica a horas de impacto del huracán Melissa, "la tormenta del siglo"

octubre 28, 2025
Por: Redacción NTN24
Un hombre en Kingston, Jamaica, a horas del impacto de Melissa. (AFP)
El huracán Melissa podría afectar a 1,5 millones de personas en Jamaica, según informó el martes la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

El Centro Nacional de Huracanes emitió este martes una fuerte advertencia dirigida a Jamaica a tan solo horas de que el país sea golpeado por el huracán Melissa que ha sido catalogado como la tormenta más poderosa del año.

“Jamaica, permanezcan resguardados. Inundaciones repentinas catastróficas, deslizamientos de tierra y vientos destructivos continuarán hoy, causando daños generalizados a la infraestructura, cortes de electricidad y comunicaciones, y comunidades aisladas”, expresó.

El organismo precisó que es posible que se produzca un fallo estructural total cerca de la trayectoria del ojo de Melissa.

“A lo largo de la costa sur, se esperan marejadas ciclónicas potencialmente mortales y olas destructivas durante el día. De no actuar, podrían producirse lesiones graves o incluso la muerte”, indicó.

El huracán Melissa podría afectar a 1,5 millones de personas en Jamaica, según informó el martes la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que advirtió de un "impacto masivo".

La tormenta de categoría 5, que podría ser la más violenta registrada en la isla, avanza con una lentitud alarmante por el Caribe y se espera que toque tierra en la costa jamaiquina este martes.

"1,5 millones de personas podrían verse afectadas", declaró Necephor Mghendi, jefe de la delegación de la Federación Internacional para el Caribe de habla inglesa y neerlandesa.

Desde Trinidad y Tobago, Mghendi declaró a la prensa en Ginebra que esa cifra podría ser "una subestimación". "La amenaza humanitaria es grave e inmediata", afirmó.

Mghendi afirmó que la Cruz Roja de Jamaica se había movilizado al máximo nivel, pero "las comunidades costeras siguen con dificultades económicas, los asentamientos informales están muy expuestos a vientos destructivos y suelos ya saturados.

"Esto se debe a que ha sido la temporada de lluvias y existe una mayor probabilidad de deslizamientos de tierra e inundaciones potencialmente mortales", explicó.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) indicó que se esperaba que el huracán tuviera un "impacto masivo".

"Se espera que los vientos en Jamaica alcancen unos 280 kilómetros por hora, con vientos que pueden alcanzar los 350 kilómetros por hora", declaró Anne-Claire Fontan, especialista en ciclones tropicales de la OMM. "Para Jamaica, será la tormenta del siglo hasta ahora. Eso es seguro".

Añadió que se esperaban hasta 700 milímetros de lluvia. "Esto significa que habrá inundaciones repentinas catastróficas y numerosos deslizamientos de tierra", declaró Fontan.

Jens Laerke, portavoz de la agencia humanitaria de la ONU, OCHA, afirmó que la primera obligación era "salvar tantas vidas como sea posible" limitando el impacto.

"Cuando se producen inundaciones masivas, uno de los mayores problemas es el agua", declaró, advirtiendo de "todo tipo de riesgos para la salud y de epidemias si no se dispone de agua potable".

Tras azotar Jamaica, se prevé que Melissa cruce el este de Cuba el martes por la noche.

