NTN24
Miércoles, 26 de noviembre de 2025
Miércoles, 26 de noviembre de 2025
Gustavo Petro

Petro dice que Colombia no ha comprobado el vínculo narcotráfico- Maduro y que el problema es la democracia

noviembre 26, 2025
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro - Foto AFP
Gustavo Petro - Foto AFP
Petro aseguró que el verdadero interés de Estados Unidos es apoderarse el petróleo venezolano.

En medio de las tensiones entre el régimen de Nicolás Maduro y Estados Unidos, a causa del despliegue militar en el Caribe, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, insistió en que las investigaciones no han demostrado una relación entre el líder del chavismo con el narcotráfico.

o

Sin embargo, el mandatario colombiano afirmó que "el problema del presidente venezolano, Nicolás Maduro, se llama democracia… la falta de democracia y de diálogo".

Aseguró que en el pasado ha sostenido conversaciones con Maduro, en la que le ha planteado realizar cambios.

"La lógica venezolana de Maduro, no de toda la sociedad venezolana, es permanecer en el poder tal cual, con bases ilegítimas, sí. Porque yo le he dicho a Maduro: ‘Es hora de recambios y es hora de elecciones libres’. Previo le dije a Maduro: ‘Compartir el poder para ganar confianzas entre los dos bandos y tener verdaderas elecciones libres’".

En entrevista a CNN, detalló que Colombia ha realizado investigaciones independientes y no han demostrado que el narcotráfico colombiano tenga vínculos con Maduro.

o

"Ninguna investigación colombiana, que es independiente al presidente y en años en que yo no he sido presidente, nos muestra una relación del narcotráfico colombiano con Maduro", dijo.

En cuanto al operativo militar antidrogas que mantiene el presidente Donald Trump en el Caribe, Petro aseguró que el verdadero interés es apoderarse el petróleo venezolano.

"Lo que está detrás es lo mismo que está detrás de la guerra de Ucrania: petróleo, petróleo (...) Venezuela tiene una de las mayores o la mayor reserva del mundo en petróleo hasta ahora", afirmó.

En la entrevista además envió un mensaje a los integrantes de las fuerzas especiales estadounidenses.

"Su función, como dicen en los juramentos, es luchar contra la opresión. Lo repetí en las calles de Estados Unidos, y también me costó caro".

o

Las declaraciones del mandatario colombiano coinciden con la declaración del denominado 'Cartel de Los Soles' como organización terrorista internacional, a la que Washington acusa a Maduro de dirigir, mientras ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por su captura.

