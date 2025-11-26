Dua Lipa se puso en ‘modo Navidad’ durante su concierto en Perú y se especulan varias opciones de la canción sorpresa para Colombia

La artista británica Dua Lipa sigue con su ‘Radical Optimism Tour’ por Latinoamérica y tras su exitoso paso por Argentina, Chile y Brasil, la noche del 25 de noviembre fue el turno de Perú.

La artista británica deleitó a los miles de fanáticos que se agolparon en el Estadio San Marcos para disfrutar de sus éxitos, elogió la gastronomía del país e hizo explotar al público cuando llamó a tarima a Mauricio Mesones para interpretar ‘Cariñito’.

Esta canción fue compuesta por Ángel Aníbal Rosado, un compositor peruano quien la escribió en 1979 e inicialmente fue interpretada por el grupo peruano Los Hijos del Sol; sin embargo, tuvo tanto éxito que fue interpretada también por Los Hispanos y obtuvo mucha popularidad en otros países de la región.

En Colombia, ‘Cariñito’ hace parte de un grupo de canciones que se escuchan en todo el país cuando llega la época decembrina, por ello es tan conocida.

A propósito de Colombia, este país será el próximo destino de la cantante de ascendencia albanesa y ella ya está en Bogotá para su concierto el próximo 28 de noviembre en el estadio El Campín.

Los fanáticos de Dua Lipa en Colombia están expectantes por saber cuál será la canción que ella eligió para ellos y el periodista especializado en música Sebastián Peña, famoso en redes sociales, dio un listado de las posibles canciones que podrían ser las elegidas.

La primera que dijo fue 'One Day', canción que grabó junto a J Balvin, quien está en Colombia por estos días para sus conciertos en Medellín y Bogotá, por lo que también, dijo el periodista, cabe la posibilidad que el reguetonero sea invitado a tarima con la británica.

Otras posibilidades, según el experto, serían ‘Whenever, Wherever’ o ‘Antología’ de Shakira. La primera podría ser porque en su momento de auge fue número uno en el Reino Unido y seguramente es muy familiar para Dua Lipa, y la segunda por ser una de las canciones más relevantes de la música en español.

Otras posibilidades que menciona ‘Sebas news’, como se hace llamar el especialista, serían ‘Si antes te hubiera conocido’ de Karol G, por la cercanía que han tenido ambas artistas; ‘La Camisa Negra’ de Juanes por la popularidad que tuvo en Europa; o 'Hawai' de Maluma.

La respuesta se conocerá este viernes 28 de noviembre cuando Dua Lipa cante por segunda vez en Colombia y deleite a todos los asistentes con lo mejor de su repertorio.