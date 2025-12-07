A una semana de las elecciones, Honduras aún no sabe quién será su nuevo presidente: “La ciudadanía alzando la voz quieren saber de los resultados”

El pasado 30 de noviembre en Honduras miles de ciudadanos acudieron a las urnas para elegir al presidente que gobernará la nación centroamericana los próximos cuatro años, pero pasada una semana de las elecciones, los hondureños siguen sin conocer los resultados.

De acuerdo a la información comunicada por parte del Consejo Nacional Electoral, esta situación se debe a “problemas técnicos”, un hecho que comienza a desatar la preocupación y la incertidumbre en la ciudadanía, debido a las “denuncias de fraude” por parte de los mismos candidatos.

Frente a esta situación, el programa La Tarde de NTN 24 habló con Maryin Arauz, analista política y periodista hondureña, sobre la situación que se vive en su país, el cual, tras una semana de las elecciones presidenciales, sigue sin conocer los resultados de los comicios electorales.

“Un silencio tenso que también incomoda un llamado de atención a las autoridades de que no guarden el derecho de dar y recibir información a la población hondureña en el tema electoral”, indicó Arauz.

Para la analista política, la ciudadanía se encuentra “alzando la voz, que quiere saber de resultados, quiere y le urge saber cómo se refleja su voto en esta elección”.

Frente al anuncio de Marlon Ochoa del Consejo Nacional Electoral en el que se comunicó que hay inconsistencias en varias actas, las cuales “inflan los resultados”.

Ante este comunicado, consejero, quien hace por parte del partido de gobierno, la también periodista indicó que “ha estado bastante parcializado; creo que si las elecciones le favorecieran a su candidata, su discurso fuese otro completamente”.

Para ella, en este momento lo ideal es concentrarse en los dos candidatos que puntean en los resultados electorales, el conservador Nasry Asfura y el centrista Salvador Nasralla, quienes, a pesar de los retrasos en los resultados electorales, se han mostrado “tranquilos” y “dispuestos a esperar el conteo; ambos candidatos están renuentes a una repetición de elecciones”.

Esto debido a que consideran que “el proceso de elecciones en Honduras se dio de la mejor manera”, ya que “el pueblo hondureño fue a votar” en medio de un proceso “transparente”.