Trump pide a otros gobiernos, incluido el de China, que envíen fuerzas navales al estrecho de Ormuz para garantizar el paso de embarcaciones

Este sábado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitó a otros países a enviar barcos para ayudar a asegurar el estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el suministro mundial de petróleo que se ha visto afectado por el conflicto en Medio Oriente.

"Muchos países, especialmente aquellos que se ven afectados por el intento de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz, enviarán buques de guerra, junto con Estados Unidos, para mantener el estrecho abierto y seguro", dijo en Truth Social.

Horas antes, mandatario norteamericano había anunciado que Estados Unidos comenzaría pronto a escoltar petroleros a través del estrecho.

Por esta razón, dijo Trump, espera que "China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros, que se ven afectados por esta restricción artificial, enviarán barcos a la zona".

La importancia del estrecho de Ormuz es invaluable, por allí normalmente pasa una quinta parte del crudo y del gas natural licuado del mundo, pero en su punto más angosto tiene apenas 54 kilómetros de ancho.

Ante esto, Trump fue cuestionado sobre cuándo la Marina estadounidense a escoltar petroleros a través del estrecho de Ormuz.

"Ocurrirá pronto, muy pronto", respondió.

En su publicación del sábado, Trump afirmó que la capacidad militar de Irán había sido destruida, aunque admitió que la república islámica aún era capaz de atacar el estrecho.

"Ya hemos destruido el 100% de la capacidad militar de Irán, pero les resulta fácil enviar uno o dos drones, colocar una mina o lanzar un misil de corto alcance en algún lugar a lo largo de esta vía navegable, o dentro de ella, por muy derrotados que estén", escribió.

Al tiempo que instó a las naciones a enviar barcos al estrecho, advirtió que "Estados Unidos va a bombardear sin piedad la costa y a hundir continuamente barcos y buques iraníes. De una forma u otra, ¡pronto lograremos que el estrecho de Ormuz esté ABIERTO, SEGURO y LIBRE!".

El viernes, Trump confirmó que su Ejército llevó a cabo un poderoso ataque contra una importante isla iraní que llamó "la joya de la corona del régimen".

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"Hace unos instantes, bajo mis órdenes, el Mando Central de los Estados Unidos ha llevado a cabo uno de los bombardeos más potentes de la historia de Oriente Medio y ha destruido por completo todos los objetivos MILITARES de la joya de la corona de Irán, la isla de Kharg", dijo en su red social Truth.

Aunque Kharg es el principal bastión petrolero del régimen iraní, Trump dijo que optó por no destruir la infraestructura petrolera de la isla siempre y cuando el régimen no interfiera sobre el paso de buques por el estrecho de Ormuz.

"Nuestras armas son las más potentes y sofisticadas que el mundo haya conocido jamás, pero, por razones de decencia, he decidido NO destruir la infraestructura petrolera de la isla. Sin embargo, si Irán, o cualquier otro, hiciera algo para interferir en el paso libre y seguro de los buques por el estrecho de Ormuz, reconsideraré inmediatamente esta decisión". señaló.