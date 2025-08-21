Petro afirma que el Cartel de los Soles no maneja el narcotráfico en Venezuela: "Es una mentira como las armas de destrucción masiva de Irak"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció el miércoles en la noche mediante su cuenta en X, antes Twitter, sobre su apreciación relacionada con el manejo del narcotráfico en Venezuela. Lo hizo en respuesta a una publicación que previamente había hecho la senadora opositora María Fernanda Cabal en la que mencionaba al Cartel de los Soles.

“Quien maneja el tráfico de cocaína por Venezuela no es el ‘cartel de los soles’, esa es una mentira como las armas de destrucción masiva de Irak, y solo sirve para invadir países”, afirmó Petro.

El mandatario aseveró que “quien maneja el tráfico de cocaína por Venezuela son los mismos que manejan el tráfico de cocaína del Catatumbo, los llanos y la Sabana de Bogotá”. “Se llaman la Junta del Narcotráfico y el gobierno de los EEUU y las inteligencias de Europa tienen desde hace tiempo la información”, precisó.

“Miembros de una familia muy importante de Colombia, tienen relación con la junta y un político liberal vota en sus reuniones”, afirmó Petro.

El presidente indicó que como jefes de esas estructuras del narcotráfico se encuentran “Iván Mordisco, el Clan del Golfo y la segunda Marquetalia, que perdió a Márquez, más el cartel de narcofiscales”.

“Controla la mayor cantidad de cocaína vendida en Colombia, y la transporta por sumergibles y las lanchas rápidas por Colombia y en aeronaves desde el Apure por Venezuela. Compran eso si, funcionarios públicos civiles oficiales o de oposición, y uniformados en Venezuela, pero también muchos más, en Colombia, Panamá y Ecuador”, precisó.

Aseguró que las autoridades de Colombia, Ecuador y Venezuela “han logrado capturar grandes capos albaneses e italianos que son parte de la junta mundial del narcotráfico, que privilegia Europa en su destino y destruye el gobierno de Haití”.

“La consecuencia, señora senadora, de estimular una invasión a Venezuela, traerá como consecuencia, millones en la migración a Colombia y la caída del precio del petróleo a menos de 50 dólares, y quebrará por tanto a Ecopetrol, mientras los extractores de petróleos livianos árabes norteamericanos y rusos, se quedarán con el mercado”, advirtió.

Cabal había publicado en sus redes que “en medio de las operaciones de los Estados Unidos contra el Cartel de los Soles del que es jefe Nicolás Maduro amigo de Petro, sale Benedetti (ministro del Interior de Colombia) a negar el acuerdo binacional ilegal de cooperación con la dictadura de ese país”.

“Definitivamente no es buena idea estar del lado de los genocidas narcotraficantes que usurpan el poder en el vecino país”, afirmó.

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos iniciaron un despliegue sin precedentes en aguas de América Latina y el Caribe, el cual tiene como objetivo combatir las organizaciones narcoterroristas de la región, entre ellas el Cartel de los Soles, presuntamente dirigido por el cabecilla del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro.

De acuerdo con información revelada por la agencia de noticias Reuters, el despliegue incluye tres poderosos buques de guerra norteamericanos.

Se trata de los buques USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, los cuales tienen una fuerte capacidad defensiva, tanto en defensa subterránea como aérea, y también con capacidad de ataque contra objetivos en superficie.

En total se espera que unos 4.000 marineros e infantes de marina se comprometan con las iniciativas de la administración Trump en la región sur del Caribe que también contaría con varios aviones espía P-8, buques de guerra y al menos un submarino de ataque.