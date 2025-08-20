"Los gringos están en la olla si piensan que invadiendo a Venezuela resuelven su problema": presidente Petro tras despliegue de fuerzas navales en el mar Caribe

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció el martes en la noche, en medio de un consejo de ministros, sobre la que considera una hipotética situación de invasión por parte de Estados Unidos a Venezuela.

Petro se refirió a ese escenario en medio de las recientes acciones de Estados Unidos en el mar Caribe en donde ha desplegado fuerzas navales y aéreas y, además, luego de que Washington aumentara la recompensa por información que permita la captura de Maduro, a quien considera líder del Cartel de los Soles, vinculado a actividades del narcotráfico, a 50 millones de dólares.

“Los gringos están en la olla si piensan que invadiendo a Venezuela resuelven su problema. Meten a Venezuela en el caso de Siria solo que con el problema de que arrastran a Colombia a lo mismo porque irían estos grupos a apoderarse de la riqueza del subsuelo, minerales, y eso significa más economía para la muerte no para la vida”, afirmó Petro.

El presidente colombiano, además, indicó que le dijo a Trump “a través de sus emisarios” que una invasión de Venezuela “sería el peor error”. Afirmó, además, que no se considera un aliado de Maduro.

“Yo voy a pasar aquí y Maduro va a pasar cualquiera que sea el año. El mío está fijado por la Constitución. Nos vamos el 6 de agosto”, indicó en relación al fin de su período presidencial pactado para 2026.

En los últimos días ha aumentado la presión de los Estados Unidos en aguas del sur del Mar Caribe contra los carteles de la droga latinoamericanos que han sido designados como agrupaciones terroristas, entre ellos el Cartel de los Soles, cuya jefatura ha sido atribuida a la cabeza del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro.

El despliegue militar en aguas del Caribe fue confirmado la semana pasada a NTN24 por el propio secretario de Estado, Marco Rubio, quien resaltó que estas organizaciones criminales son “una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos”. “Son grupos que están operando con impunidad en aguas internacionales, simplemente exportando a Estados Unidos veneno”, dijo.

En ese sentido, este martes 19 de agosto, trascendió, según fuentes consultadas por Reuters, que tres destructores estadounidenses con misiles guiados estarán cerca del límite del mar de Venezuela en las próximas horas, como parte de un esfuerzo para abordar las amenazas de los carteles de la droga.

Las fuentes indicaron que los buques son el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson. También se ha conocido que hacen parte de estas iniciativas de la administración Trump en la región sur del Caribe más de 4.000 marineros e infantes de marina, aviones espía P-8 y un submarino de ataque.