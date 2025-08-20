NTN24
Miércoles, 20 de agosto de 2025
Miércoles, 20 de agosto de 2025
Gustavo Petro

"Los gringos están en la olla si piensan que invadiendo a Venezuela resuelven su problema": presidente Petro tras despliegue de fuerzas navales en el mar Caribe

agosto 20, 2025
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro, presidente de Colombia (EFE)
Gustavo Petro, presidente de Colombia (EFE)
Petro se refirió a ese escenario en medio de las recientes acciones de Estados Unidos en el mar Caribe en donde ha desplegado fuerzas navales y aéreas.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció el martes en la noche, en medio de un consejo de ministros, sobre la que considera una hipotética situación de invasión por parte de Estados Unidos a Venezuela.

Petro se refirió a ese escenario en medio de las recientes acciones de Estados Unidos en el mar Caribe en donde ha desplegado fuerzas navales y aéreas y, además, luego de que Washington aumentara la recompensa por información que permita la captura de Maduro, a quien considera líder del Cartel de los Soles, vinculado a actividades del narcotráfico, a 50 millones de dólares.

“Los gringos están en la olla si piensan que invadiendo a Venezuela resuelven su problema. Meten a Venezuela en el caso de Siria solo que con el problema de que arrastran a Colombia a lo mismo porque irían estos grupos a apoderarse de la riqueza del subsuelo, minerales, y eso significa más economía para la muerte no para la vida”, afirmó Petro.

El presidente colombiano, además, indicó que le dijo a Trump “a través de sus emisarios” que una invasión de Venezuela “sería el peor error”. Afirmó, además, que no se considera un aliado de Maduro.

o

“Yo voy a pasar aquí y Maduro va a pasar cualquiera que sea el año. El mío está fijado por la Constitución. Nos vamos el 6 de agosto”, indicó en relación al fin de su período presidencial pactado para 2026.

En los últimos días ha aumentado la presión de los Estados Unidos en aguas del sur del Mar Caribe contra los carteles de la droga latinoamericanos que han sido designados como agrupaciones terroristas, entre ellos el Cartel de los Soles, cuya jefatura ha sido atribuida a la cabeza del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro.

El despliegue militar en aguas del Caribe fue confirmado la semana pasada a NTN24 por el propio secretario de Estado, Marco Rubio, quien resaltó que estas organizaciones criminales son “una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos”. “Son grupos que están operando con impunidad en aguas internacionales, simplemente exportando a Estados Unidos veneno”, dijo.

En ese sentido, este martes 19 de agosto, trascendió, según fuentes consultadas por Reuters, que tres destructores estadounidenses con misiles guiados estarán cerca del límite del mar de Venezuela en las próximas horas, como parte de un esfuerzo para abordar las amenazas de los carteles de la droga.

o

Las fuentes indicaron que los buques son el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson. También se ha conocido que hacen parte de estas iniciativas de la administración Trump en la región sur del Caribe más de 4.000 marineros e infantes de marina, aviones espía P-8 y un submarino de ataque.

Temas relacionados:

Gustavo Petro

Caribe

Mar

Fuerzas Armadas

Régimen de Maduro

Crisis en Venezuela

Donald Trump

Cartel de Los Soles

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Hoy lo estamos haciendo en Bolivia y quiero que ese mismo beneficio lo tengan todos los hermanos, incluyendo los que están sometidos por los tres piratas del Caribe”, Jorge ‘Tuto’ Quiroga en referencia a Venezuela, Cuba y Nicaragua

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Cambiará el rumbo de la investigación de la CPI sobre Venezuela?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Estas son las características de los tres poderosos buques de guerra de Estados Unidos que se acercarán al límite del mar de Venezuela en las próximas horas

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Es factible una reunión trilateral entre Trump, Putin y Zelenski en las próximas semanas?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Se enviaron los destructores por si atacan un avión": veterano de la Marina de EE. UU. sobre despliegue militar estadounidense en el Caribe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Hay una pandemia de soledad en el mundo occidental": experto en educación habla de los retos de los jóvenes con la llegada de la inteligencia artificial

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Jorge 'Tuto' Quiroga, candidato a la Presidencia de Bolivia (EFE)
Bolivia

“Hoy lo estamos haciendo en Bolivia y quiero que ese mismo beneficio lo tengan todos los hermanos, incluyendo los que están sometidos por los tres piratas del Caribe”, Jorge ‘Tuto’ Quiroga en referencia a Venezuela, Cuba y Nicaragua

ym
Gobierno de Estados Unidos

"Maduro no es un presidente legítimo, es un jefe fugitivo de un cártel": Gobierno de Estados Unidos a pregunta sobre si considera poner fuerzas en terreno en Venezuela

Claudia Sheinbaum | Foto: EFE
Estados Unidos y México

“El crimen organizado trasnacional es algo que se fortaleció en las administraciones mexicanas”: analista sobre acuerdo entre México y la DEA

Donald Trump y Nicolás Maduro - Foto AFP
Cartel de Los Soles

"Trump con el título 50 cuenta con cuatro categorías de acciones que puede llevar adelante para contrarrestar la amenaza del Cartel de los Soles": exoficial estadounidense sobre despliegue militar en el mar Caribe

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Cartel de Los Soles

"El régimen de Maduro está acorralado y en uno de sus peores momentos": expertos analizan el despliegue de buques de guerra de EE. UU. en el Caribe

Más de Política

Ver más
Gustavo Petro y Federico Gutiérrez - EFE
Colombia

"Petro pelea con EE. UU., ahora quiere pelear con Perú, pero feliz para arriba y para abajo con Maduro": alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez

Foto de las elecciones en Bolivia (EFE)
Elecciones en Bolivia

Dos candidatos centran la atención para las elecciones en Bolivia: ¿quién será el sucesor de Luis Arce?

María Corina Machado
María Corina Machado

María Corina Machado envía mensaje al país tras un año de las elecciones presidenciales: "Estamos en la fase resolutiva"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Crisis en Venezuela

El precio de la libertad, en Venezuela y Colombia

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Congreso de Colombia | Foto: EFE
Proyecto de ley

"Constituye uno de los episodios más alarmantes en materia de justicia en los últimos años en Colombia": expertos analizan polémico proyecto de ley que beneficiaría a bandas criminales

Árbitra de la MLB, Jen Pawol | Foto: AFP
Grandes Ligas

Fin a una barrera de hace cien años: las Grandes Ligas tendrán a la primera arbitra de su historia

Tammy Bruce (AFP)
Visa

Confirman dos primeros países cuyos solicitantes de visa de turismo y negocios deberán pagar fianza de 15.000 dólares para entrar a EE.UU.

Presos políticos
Presos políticos en Venezuela

Suman 72 excarcelaciones de las 80 que Maduro prometió ejecutar a favor de presos políticos

Lionel Messi y Coldplay / FOTO. EFE
Coldplay

Lio Messi asistió al concierto de Coldplay y cayó en la ‘kiss cam’: “menos mal que fuiste con tu esposa”

Shakira (AFP)
Shakira

¿Regresó a Colombia?: Shakira habría sido captada en reconocido centro comercial de su ciudad natal

Fernando Batista, entrenador de la selección venezolana - Foto: EFE
La Vinotinto

"Nos reímos con el cuerpo técnico": 'Bocha' Batista no se guardó nada al hablar sobre su salario y ser uno de los mejores pagos del continente con La Vinotinto

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano