"Miserable": el mensaje del presidente Petro que "enfureció" al abogado de Miguel Uribe Turbay tras nuevo parte médico

Luego del nuevo parte médico emitido por la Fundación Santa Fe, en Bogotá, sobre el estado de salud de Miguel Uribe Turbay, el abogado del senador expresó su molestia con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, tras polémico mensaje.

A través de su cuenta oficial de X, el mandatario colombiano se refirió al parte médico del precandidato presidencial y senador del Centro Democrático, quien permanece internado en la clínica Fundación Santa Fe.

“El senador Miguel Uribe Turbay es hoy, antes que nada, un ser humano vivo; en su estado, no debe ser manipulado por nadie. Se trata de lo fundamental: la dignidad humana”, dijo el mandatario.

Ante ello, Víctor Mosquera Marín, abogado de Miguel Uribe Turbay, respondió al mandatario con un contundente mensaje.

“Miserable”, respondió el abogado.

La Fundación Santa Fe de Bogotá informó que el estado clínico del político "revirtió a una condición crítica debido a un episodio de hemorragia".

"En las últimas 48 horas su estado clínico revirtió a una condición crítica, debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central. Esta condición requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo", indicó la clínica a través de un comunicado emitido este 9 de agosto.

El parte médico agregó que Uribe Turbay requirió "reiniciar su bloqueo neuromuscular y sedación profunda para contribuir a su evolución. Continuará con un monitoreo hemodinámico y neurológico permanente".

El senador continúa en "manejo integral y multidisciplinario en la Unidad de Cuidados Intensivos" tras ser víctima de un atentado el 7 junio en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá, cuando participaba de un evento político.

Desde que ocurrió el ataque, el político de 39 años ha permanecido hospitalizado y se ha sometido a múltiples cirugías. En contraste, el país se ha unido en una cadena de oración por su vida, así como para que cese la violencia.

Actualmente, las autoridades de Colombia adelantan las investigaciones para esclarecer el caso en el que un menor de 15 años y varios mayores de edad están detenidos por su presunta participación en la ejecución del ataque.

Las indagaciones han avanzado con la captura de Elder José Arteaga Hernández, conocido con el alias de ‘El Costeño’, quien es señalado de ser el presunto responsable del atentado.