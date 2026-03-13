Fue aplazada para octubre la prueba mundial de resistencia de autos (WEC) en Catar debido a la actual situación "geopolítica" de la región

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) dio a conocer que la primera prueba del Mundial de Resistencia de Automóvil (WEC), que estaba programada para disputarse a finales de este mes de marzo en Catar, ha sido aplazada para el mes de octubre.

Esto teniendo en cuenta la actual situación de seguridad y “geopolítica” que se vive en Medio Oriente ante las represalias del régimen iraní hacia varios países del Golfo, luego de que la cabeza del régimen, el ayatola Alí Jamenei, fuera dado de baja el pasado 28 de febrero en medio de una operación militar liderada por los Estados Unidos e Israel.

Este viernes, esta organización dio a conocer que luego de “conversaciones y en colaboración con la Federación de Motor y Motociclismo de Qatar (QMMF), el Circuito Internacional de Lusail y la Federación Internacional del Automóvil, el FIA WE”, han determinado el aplazamiento del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA (WEC).

En ese sentido, la competencia que iniciaría la decimocuarta temporada confirmó que “tendrá lugar del 22 al 24 de octubre, convirtiéndose así en la penúltima prueba de la temporada 2026”.

Todo esto, debido a la “actual inestabilidad geopolítica en Oriente Medio”, la cual “obligó al aplazamiento de la competición catarí”. Esto con la intención de “la seguridad de los competidores, el personal y los aficionados” esta por encima de todo.

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Asimismo, dejo claro que mantendrán haciéndole seguimiento a la situación que se vive en Medio Oriente.

Por último, dio a conocer cómo se desarrollará el inicio de la temporada, la cual dará inicio con el “prólogo” que se disputará el 14 de abril, en Italia.

“La competición dará comienzo con las 6 Horas de Imola en la región italiana de Emilia-Romaña, del 17 al 19 de abril. El emblemático Autódromo Internacional Enzo e Dino Ferrari acogerá asimismo la tradicional sesión de pruebas del prólogo el martes 14 de abril, lo que permitirá a los competidores familiarizarse con el circuito y ajustar sus coches antes del fin de semana de carreras”, concluyó.