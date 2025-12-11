"La misión más arriesgada que hayamos realizado": este es el equipo privado de EE. UU. que sacó a María Corina Machado de Venezuela en la misión 'Dinamita Dorada'

Este jueves en horas de la noche se dieron a conocer detalles de la misión ‘Dinamita Dorada’ que logró sacar a María Corina Machado de Venezuela a salvo.

Grey Bull Rescue, organización sin fines de lucro, liderada por veteranos de operaciones especiales de EE. UU., indicó en un comunicado cómo fue la operación en la que se pudo evacuar de Venezuela a la premio Nobel de Paz pese a las amenazas del régimen.

“Gray Bull Rescue ha completado con éxito su misión número 800, una operación denominada ‘GOLDEN DYNAMITE’, la extracción de la laureada Premio Nobel, María Corina Machado”, se lee en la circular de la mencionada agrupación.

“Esta fue la misión de mayor amenaza y mayor riesgo que jamás hayamos realizado. También fue uno de los más significativos. La operación duró casi 16 horas por tierra y mar y exigió precisión y experiencia en cada paso”, acota.

La notificación resalta además que dicha operación puso a prueba a al equipo de nuevas maneras.

“María es un nombre muy conocido, la amenaza número uno para el régimen de Maduro, y estaba siendo perseguida activamente por los servicios de seguridad venezolanos y otros. La operación puso a prueba a nuestro equipo de nuevas maneras. El dominio marítimo es el entorno operativo más peligroso junto con su perfil y la alta amenaza de contrainteligencia… esta era una misión imposible”, agrega el reporte.

Para Bryan Stern, fundador de Gray Bull Rescue, “nadie tenía la presión arterial baja. Era peligroso. Daba miedo. Las condiciones del mar eran ideales para nosotros, pero ciertamente no era un agua en la que uno quisiera estar".

“Pero lo más importante no fue la planificación ni los riesgos: fue ver a María reunida con su familia. Ella es una mujer dura como un clavo, duro como los labios de un pájaro carpintero, pero sigue siendo madre”, pronunció Stern.

“Verla con sus hijos fue un momento que nunca olvidaré. Ella realmente es una heroína para mí". Esta misión nos recordó por qué hacemos lo que hacemos: proteger a quienes luchan por la libertad, defenderse cuando más importa, sacrificarlo todo, olvidar a las personas y rescatar a personas extraordinarias como María de manera segura para sus seres queridos”, adicionó.

Grey Bull Rescue ha logrado realizar importantes misiones humanitarias rápidas y discretas en lugares como Afganistán, Ucrania, Israel, Gaza y Venezuela.