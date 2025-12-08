Catar y Panamá dispuestos a mediar entre Trump y Maduro: "Estamos esperando"

Mientras escalan las tensiones entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro por el despliegue militar contra el narcotráfico en el Caribe, los gobiernos de Catar y Panamá se ofrecieron para una eventual mediación en conversaciones entre el presidente Donald Trump y el chavismo.

El primero en manifestar su disposición fue Catar, cuyo portavoz del Ministerio de Exteriores, Majed Al-Ansari, expresó el pasado domingo que su país espera que le pidan ejercer como mediador.

"Estamos esperando a que alguien nos lo pida", además informó que su gobierno se está comunicando con ambas partes.

Al-Ansari además recordó que Catar ha intervenido en acuerdos para intercambiar prisioneros entre Washington y Caracas.

Por su parte, José Raúl Mulino, presidente de Panamá expresó durante una entrevista a EFE que está dispuesto a acoger de manera temporal a "ciertas personas" del régimen de Maduro con el fin de contribuir a resolver la situación de Venezuela y la región.

El pasado sábado 6 de diciembre la Fuerza Armada de Venezuela anunció la incorporación de otros 5.600 soldados a sus filas en medio de lo que considera una amenaza latente, desde que la Casa Blanca desplegó en agosto una flotilla militar en aguas cercanas, que incluye al portaviones más grande del mundo.

Trump acusa a Maduro de encabezar el supuesto Cartel de los Soles. Fuerzas estadounidenses han matado desde principios de septiembre 87 presuntos narcos que navegaban por el Caribe y el Pacífico oriental.

Maduro niega las acusaciones de Washington y afirma que este despliegue militar busca derrocarlo para apoderarse de las cuantiosas reservas de petróleo del país.