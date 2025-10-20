NTN24
Lunes, 20 de octubre de 2025
Lunes, 20 de octubre de 2025
Gustavo Petro

Petro insinúa que EE. UU. busca "conseguir barato el petróleo de Venezuela" y aseguró que la cocaína es una "excusa" para controlar a Latinoamérica

octubre 20, 2025
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro y Donald Trump (EFE)
Gustavo Petro y Donald Trump (EFE)
Trump anunció el fin de la ayuda hacia Colombia y prometió aranceles, sin especificar el monto de los mismos.

Luego de que el domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzara fuertes acusaciones contra su homólogo colombiano, Gustavo Petro, aumenta la grave entre los mandatarios por cuenta de argumentos relacionados con el narcotráfico y el despliegue militar estadounidense en el Caribe.

Desde su cuenta en Truth Social , el líder republicano apuntó contra el mandatario colombiano señalándolo de fomentar “la producción masiva de drogas”.

En su posteo, Trump llamó al presidente colombiano "líder del narcotráfico" y lo acusó de fomentar la producción masiva de drogas, "tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia”.

o

Se ha convertido en el mayor negocio de Colombia, por mucho, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de EE. UU., que no son más que una estafa a largo plazo” , agregó.

Sobre esto, Trump además anunció el fin de la ayuda hacia Colombia y prometió aranceles, sin especificar el monto de los mismos.

Tras varias respuestas de Petro y una noche de actividad en redes sociales, Petro, fiel a su estilo, dedicó una larga publicación en X para condenar la lucha contra el narcotráfico de Estados Unidos, país al que acusó de "fracasar" en su intento de detener las drogas.

En el texto, Petro asegura que su disputa con Trump le permite poner "otra mirada" de la política antidrogas.

Para Petro, "la cocaína solo es una excusa para mantener el presupuesto de una abultada burocracia federal y les permite el control militar de los ejércitos latinoamericanos y otras dependencias. Es una política de control sobre Latinoamérica y sus recursos".

Y añade: "la política antidrogas de los EE. UU,, llamada la guerra contra las drogas, es una estrategia fracasada. Ha dejado un millón de muertos en América Latina y solo es una excusa para controlar a Latinoamérica. Por eso, en el Caribe caen misiles como en Gaza sobre lanchas de personas, que sean activas en el narco o no, tienen el derecho de vivir".

o

Asimismo, el mandatario señala que Trump estaría buscando "petróleo barato de Venezuela" y lo señaló de "juntar la mal llamada guerra contra las drogas, a la búsqueda real del petróleo", lo que calificó como "un doble fracaso".

"Fracasa la 'guerra contra las drogas' porque nunca debió ser del dominio de policías y militares, sino de la salud pública, y fracasa el petróleo porque si seguimos por su senda codiciosa, se acaba la vida", finalizó.

