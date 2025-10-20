Petro insinúa que EE. UU. busca "conseguir barato el petróleo de Venezuela" y aseguró que la cocaína es una "excusa" para controlar a Latinoamérica

Luego de que el domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzara fuertes acusaciones contra su homólogo colombiano, Gustavo Petro, aumenta la grave entre los mandatarios por cuenta de argumentos relacionados con el narcotráfico y el despliegue militar estadounidense en el Caribe.

Desde su cuenta en Truth Social , el líder republicano apuntó contra el mandatario colombiano señalándolo de fomentar “la producción masiva de drogas”.

En su posteo, Trump llamó al presidente colombiano "líder del narcotráfico" y lo acusó de fomentar la producción masiva de drogas, "tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia”.

VEA TAMBIÉN Trump acusa a Petro de ser "un líder del narcotráfico que fomenta la producción masiva de drogas" y suspende los subsidios al país o

“Se ha convertido en el mayor negocio de Colombia, por mucho, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de EE. UU., que no son más que una estafa a largo plazo” , agregó.

Sobre esto, Trump además anunció el fin de la ayuda hacia Colombia y prometió aranceles, sin especificar el monto de los mismos.

Tras varias respuestas de Petro y una noche de actividad en redes sociales, Petro, fiel a su estilo, dedicó una larga publicación en X para condenar la lucha contra el narcotráfico de Estados Unidos, país al que acusó de "fracasar" en su intento de detener las drogas.

En el texto, Petro asegura que su disputa con Trump le permite poner "otra mirada" de la política antidrogas.

Para Petro, "la cocaína solo es una excusa para mantener el presupuesto de una abultada burocracia federal y les permite el control militar de los ejércitos latinoamericanos y otras dependencias. Es una política de control sobre Latinoamérica y sus recursos".

Y añade: "la política antidrogas de los EE. UU,, llamada la guerra contra las drogas, es una estrategia fracasada. Ha dejado un millón de muertos en América Latina y solo es una excusa para controlar a Latinoamérica. Por eso, en el Caribe caen misiles como en Gaza sobre lanchas de personas, que sean activas en el narco o no, tienen el derecho de vivir".

Asimismo, el mandatario señala que Trump estaría buscando "petróleo barato de Venezuela" y lo señaló de "juntar la mal llamada guerra contra las drogas, a la búsqueda real del petróleo", lo que calificó como "un doble fracaso".

"Fracasa la 'guerra contra las drogas' porque nunca debió ser del dominio de policías y militares, sino de la salud pública, y fracasa el petróleo porque si seguimos por su senda codiciosa, se acaba la vida", finalizó.