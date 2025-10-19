NTN24
Domingo, 19 de octubre de 2025
Donald Trump

Trump confirma que impondrá aranceles a Colombia y cuestiona de nuevo a Petro: "Tienen el peor presidente de su historia, es un lunático"

octubre 19, 2025
Por: Redacción NTN24
Donald Trump - AFP
El mandatario republicano se pronunció sobre la crisis con Colombia desde el Air Force One.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a su pronunciamiento sobre Colombia y el presidente Petro, hecho más temprano mediante su red Truth Social, este domingo en la noche desde el Air Force One a su regreso a Washington desde Mar-a-Lago.

En el encuentro con varios periodistas, confirmó que este lunes, como lo anticipó el

senador Lindsey Graham, anunciará una tasa arancelaria para el país latinoamericano.

“Vi el pronunciamiento del senador Lindsey Graham y es correcto, estuve trabajando con él”, mencionó. Al ser cuestionado sobre el monto de los aranceles aseguró que “los dejaré conocer mañana (lunes)”.

Sobre su percepción de Colombia aseguró que “fabrican cantidades enormes de cocaína, la envían a todo el mundo y destruyen familias”. “No, Colombia está fuera de control. Ahora tienen al peor presidente que han tenido. Es un lunático”, dijo el mandatario republicano.

Este domingo, Trump acusó mediante sus redes sociales al presidente colombiano, Gustavo Petro, de ser un "líder del narcotráfico", generando una crisis entre ambos países.

“El presidente colombiano Gustavo Petro es un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia. Se ha convertido, con diferencia, en el mayor negocio de Colombia, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de EE. UU., que no son más que una estafa a largo plazo”, dijo en Truth Social.

Además, el mandatario norteamericano anunció que Estados Unidos dejará de transferir subsidios a Colombia. “A partir de hoy, estos pagos, o cualquier otra forma de pago o subsidio, dejarán de hacerse”.

Dijo además que Petro era “un líder poco reconocido y muy impopular, con una actitud fresca hacia Estados Unidos”.

Cabe mencionar que Colombia paga actualmente aranceles del 10% sobre la mayoría de las importaciones hacia territorio estadounidense, una cifra base que impuso Trump a muchos países.

