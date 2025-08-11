“Petro parece que estuviera alineándose con los criminales”: excanciller de Colombia Marta Lucía Ramírez

La ex viceministra de Colombia Marta Lucía Ramírez estuvo en La Tarde de NTN24 hablando sobre la noticia que tiene conmocionada a Colombia, que es la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe y el respaldo ofrecido por el presidente Gustavo Petro a Nicolás Maduro en caso de una ofensiva militar en su contra.

La también excanciller dijo que “es inaudito” el respaldo que Petro le ha dado a Maduro, teniendo en cuenta que ellos han ayudado a los grupos terroristas colombianos: “sabemos que Venezuela ha auspiciado a estos grupos terroristas de Colombia y por esa razón la Venezuela de Chávez nunca quiso hacer un acuerdo de cooperación militar con nosotros”.

“Lo que le está pasando al presidente Petro es que está cayendo en cuenta que cuando Estados Unidos los designa grupo terrorista, muy posiblemente encontrará el apoyo en otros países para combatir al Cartel de los Soles, las disidencias y el Clan del Golfo, entonces, el presidente parece alinearse con los criminales ¿acaso se va a alinear con ellos y no con el lado de buena de la historia que es la democracia?”, añadió la invitada.

Sobre la muerte del Miguel Uribe, Marta Lucía expresó: “es un día muy triste para Colombia, es un día que nos ha dejado muy golpeados, pero a veces los golpes deben darnos más fuerza para saber cuál es el norte”.