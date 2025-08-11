NTN24
Lunes, 11 de agosto de 2025
Marta Lucía Ramírez

“Petro parece que estuviera alineándose con los criminales”: excanciller de Colombia Marta Lucía Ramírez

agosto 11, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
La también exministra de la nación aseveró que “por ningún motivo Petro puede decir que los militares de Colombia van a salir a defender a Nicolás Maduro”.

La ex viceministra de Colombia Marta Lucía Ramírez estuvo en La Tarde de NTN24 hablando sobre la noticia que tiene conmocionada a Colombia, que es la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe y el respaldo ofrecido por el presidente Gustavo Petro a Nicolás Maduro en caso de una ofensiva militar en su contra.

La también excanciller dijo que “es inaudito” el respaldo que Petro le ha dado a Maduro, teniendo en cuenta que ellos han ayudado a los grupos terroristas colombianos: “sabemos que Venezuela ha auspiciado a estos grupos terroristas de Colombia y por esa razón la Venezuela de Chávez nunca quiso hacer un acuerdo de cooperación militar con nosotros”.

“Lo que le está pasando al presidente Petro es que está cayendo en cuenta que cuando Estados Unidos los designa grupo terrorista, muy posiblemente encontrará el apoyo en otros países para combatir al Cartel de los Soles, las disidencias y el Clan del Golfo, entonces, el presidente parece alinearse con los criminales ¿acaso se va a alinear con ellos y no con el lado de buena de la historia que es la democracia?”, añadió la invitada.

Sobre la muerte del Miguel Uribe, Marta Lucía expresó: “es un día muy triste para Colombia, es un día que nos ha dejado muy golpeados, pero a veces los golpes deben darnos más fuerza para saber cuál es el norte”.

"Petro parece que estuviera alineándose con los criminales": excanciller de Colombia Marta Lucía Ramírez

Donald Trump, presidente de EE. UU.
Estados Unidos

Trump tomará control de la Policía de la capital y desplegará a la Guardia Nacional: "La tasa de asesinatos en Washington es más alta que la de Bogotá"

Gustavo Petro y Miguel Uribe
Miguel Uribe Turbay

"No hemos perseguido a ningún miembro de la oposición, ni lo haremos": Petro se pronunció sobre la muerte de Miguel Uribe

Miguel Uribe en el Senado de la República
Miguel Uribe Turbay

Expresidentes y líderes políticos reaccionan a la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

María Claudia Tarazona, la esposa del senador colombiano Miguel Uribe Turbay.
Miguel Uribe Turbay

"Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti": el sentido mensaje de despedida de María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe

Miguel Uribe Turbay, senador colombiano
Miguel Uribe Turbay

Murió el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe tras dos meses luchando por su vida

Imagen del sismo en Colombia
Sismo en Colombia

Sismo con profundidad menor a 30 kilómetros se presentó en el océano Pacífico en Colombia

Dahud Hanid Ortiz
Intercambio de prisioneros

Denuncian que Maduro entregó en canje a EE. UU. a un asesino de tres personas en España

Documento migratorio.
TPS

¿Cómo se explica el incremento de los precios de los trámites migratorios en Estados Unidos?

Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por "el hombre fuerte" y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Imagen del sismo en Colombia
Sismo en Colombia

Sismo con profundidad menor a 30 kilómetros se presentó en el océano Pacífico en Colombia

Álvaro Uribe
La Noche

¿Qué sigue en el caso para Álvaro Uribe Vélez tras fallo de primera instancia en el que fue hallado culpable de soborno en actuación penal y fraude procesal?

Dahud Hanid Ortiz
Intercambio de prisioneros

Denuncian que Maduro entregó en canje a EE. UU. a un asesino de tres personas en España

Documento migratorio.
TPS

¿Cómo se explica el incremento de los precios de los trámites migratorios en Estados Unidos?

Donald Trump, presidente de Estados Unidos
Donald Trump

Trump exige a la industria farmacéutica bajar precios o "afrontará las consecuencias"

Los cuatro astronautas de la Crew-10 inician regreso a la Tierra tras desacople de la EEI
Nasa

Revelan la preocupante razón por la que la NASA aplazó el regreso de cuatro astronautas que permanecieron cinco meses en el espacio

José Daniel Ferrer
Régimen cubano

Esposa del líder opositor José Daniel Ferrer lo visitó en medio de denuncias de torturas por parte del régimen cubano

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano