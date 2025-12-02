NTN24
Martes, 02 de diciembre de 2025
Jubilados

Tres países latinoamericanos entre los mejores lugares para jubilarse, según el Índice Global Anual de Jubilación

diciembre 2, 2025
Por: Redacción NTN24
En el top diez países se incluyen a países como Panamá o Costa Rica.

La revista mensual y sitio web “International Living” dio a conocer su Índice Anual de Jubilación Global, el cual evalúa los principales destinos para jubilados a nivel mundial.

El ranking, que tiene en cuenta algunas categorías como el costo de vida, la atención médica, la vivienda, las visas o el clima, fue publicado recientemente a través del portal www.internationalliving.com y en el top diez aparecen tres latinoamericanos.

Según Intencionalidad Living, que lleva desde 1979 presentando su ranking, la actualización de países para retirarse en 2026 presenta este nuevo grupo de países debido a que “el costo de vida, las normas de visado, el acceso a la atención médica e incluso los patrones climáticos están evolucionando”.

En ese sentido, seleccionó a Grecia como número 1 para 2026 porque tiene todo lo necesario para una estadía permanente. “Durante años, Portugal y España lideraron el camino, pero los recientes cambios en los visados y el aumento de los costos han hecho que los jubilados busquen otros destinos. Grecia ahora ofrece lo que muchos buscan: una base europea hermosa, acogedora y asequible con opciones de residencia accesibles y un estilo de vida enriquecedor en todos los sentidos”, dijo Jennifer Stevens, editora ejecutiva de International Living.

Estos son los 10 principales países en el índice de 2026 y algunos de sus atractivos para jubilados:

1. Grecia: el programa Golden Visa otorga un permiso de residencia a extranjeros con una inversión inmobiliaria mínima de 250.000 euros (unos US$ 290.000).
2. Panamá: este país centroamericano lidera entre todos los países la categoría de beneficios para jubilados/visas del ranking.
3. Costa Rica: este país latinoamericano encabeza la categoría de clima y según International Living, el 25 % de su territorio está cubierto por selva tropical protegida.
4. Portugal: tiene el segundo lugar, detrás de Francia, la categoría de salud del índice. Además, obtiene una alta puntuación en clima y desarrollo/gobernanza.
5. México: el país latinoamericano obtuvo una alta puntuación en las categorías de visas/beneficios para jubilados y desarrollo y gobernanza.
6. Italia: la calificación más alta fue la de afinidad, que tiene que ver con la facilidad de integración.
7. Francia: International Living elogió la “reconocida sanidad universal” de este país europeo y le dio una alta puntuación en salud.
8. España: Destacan la atención sanitaria y la afinidad en su puntuación.
9. Tailandia: Uno de los destinos con mayor puntuación en cuanto a costo de vida. Además, obtuvo buenos resultados en clima, desarrollo y gobernanza.
10. Malasia: El costo de vida, el desarrollo y la gobernanza son las categorías con mayor puntuación.

