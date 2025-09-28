NTN24
Domingo, 28 de septiembre de 2025
Gustavo Petro

"Petro parecía un activista en lugar de un mandatario": Juan Falkonerth sobre polémico discurso público del presidente en Nueva York

septiembre 28, 2025
Por: Redacción NTN24
Juan Falkonerth, analista político internacional, ofreció una entrevista en La Tarde de NTN24.

Este domingo, la Cancillería colombiana emitió un comunicado acusando a EE.UU. de violar el derecho internacional, argumentando que esta medida atenta contra el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas de 1945, tras retiro de la visa del presidente Petro.

“Negar o revocar una visa como arma diplomática atenta al espíritu de la Carta de 1945 de una participación in situ con promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión sin consideración de fronteras.”, indicaron.

El conflicto se originó cuando Petro, durante una manifestación propalestina en Nueva York, llamó a la desobediencia del ejército estadounidense.

En respuesta al retiro del documento por parte de Estados Unidos, Petro propuso trasladar la sede de las Naciones Unidas a un país "completamente neutral". Esta sugerencia surge después de que Petro acusara al expresidente Trump de violar los principios fundamentales de la ONU y sugiriera mover la sede a Doha, Qatar.

Juan Falkonerth, analista político internacional, ofreció una entrevista en La Tarde de NTN24 para hablar del tema.

Sismo en Chile (Canva)
Sismo en Venezuela

Vuelve a temblar en Venezuela, reportan que se sintió en Caracas y otras partes del país

Foto: Servicio Geológico Colombiano
Sismo

Así ha sido el fuerte enjambre sísmico que ha sacudido Venezuela en las últimas horas con terremotos de más de 6 grados

Niños - Foto: Canva
UNICEF

Cambio climático amenaza el futuro de 5.9 millones de niños en América Latina

