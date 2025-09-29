Piden que el papa León XIV interceda en la liberación de todos los presos políticos en Venezuela antes de la canonización de José Gregorio Hernández

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos escribió una carta abierta al Papa León XIV para que interceda en la liberación, antes de la canonización de José Gregorio Hernández, de las más de 1.000 personas privadas de la libertad por causas políticas en Venezuela.

Con esto, se busca que la Santa Sede gestione ante el régimen de Nicolás Maduro liberar de forma "inmediata e incondicional" a todos los presos venezolanos y extranjeros detenidos de manera arbitraria y que siguen estando encerrados en cárceles y sometidos a torturas.

"Madres, familiares, amigos, activistas y organizaciones clamamos al papa León XIV su intercesión para que ningún preso político viva la canonización de José Gregorio Hernández y de la Madre Rendiles tras barrotes injustos en Venezuela", se lee en una pieza informativa del Comité.

La iniciativa, bajo la consiga "Canonización sin presos políticos", busca que muchas personas se sumen, firmen la carta y compartan mediante las redes sociales la información y que se cumpla el objetivo de llegar hasta el Vaticano.

"Para que nuestro clamor llegue al Papa y sea escuchado, necesitamos más firmas solidarias y voces activas en redes sociales", agrega el Comité.

Al proyecto se unió la líder de la oposición en Venezuela, María Corina Machado, quien en su cuenta personal de X pidió por la libertad de "cada uno de nuestros héroes secuestrados".

"Le pedimos a su Santidad, el Papa León, y a toda la gente de bien alrededor del mundo, que en este camino a la canonización de nuestros santos, la Madre Carmen Rendiles y el Dr. José Gregorio Hernández, intercedan por cada uno de nuestros héroes secuestrados. Los venezolanos luchamos por la Libertad, por la justicia, por la verdad y por la familia, y vamos de la mano de Dios", escribió.

Se tiene previsto que el 19 de octubre el sumo pontífice canonice a siete "beatos", laicos y religiosos, incluyendo a José Gregorio Hernández Cisneros (1864-1919), médico venezolano miembro de la Orden Franciscana Seglar, conocido como "el médico de los pobres".

Se trata del primer santo venezolano que inició su causa de santidad poco después de su muerte en 1949, pero que ha pasado por diferentes etapas a lo largo de los años, según precisó la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV).