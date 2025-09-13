"Planet On 2025: El Festival de Cine que Despierta la Conciencia Ambiental"

En medio de una crisis ambiental sin precedentes, Planet On 2025 regresa con una propuesta que va más allá del entretenimiento: usar el cine como herramienta para generar conciencia, empatía y acción.

Bajo el lema “Otra forma de ver”, esta edición reúne más de 40 películas que abordan temas urgentes como la pérdida de biodiversidad, el impacto de la guerra sobre la naturaleza y el vínculo entre humanos y otras especies.

Este año, la programación incluye estrenos nacionales e internacionales que abordan temas tan diversos como la pérdida de biodiversidad, el impacto ambiental de la guerra o la resiliencia de los ecosistemas frente al cambio climático.

Uno de los estrenos más esperados es “Animales en la Guerra” (2025), una coproducción germano-ucraniana con participación de Sean Penn, que retrata el conflicto en Ucrania desde la mirada de los animales atrapados en la destrucción.

Con funciones en Maloka, BibloRed, CEFEs, la Universidad de los Andes, y otras sedes, Planet On busca acercar estas historias a públicos diversos y generar un diálogo sobre cómo vivimos y cómo queremos seguir viviendo.