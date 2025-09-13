NTN24
Sábado, 13 de septiembre de 2025
Sábado, 13 de septiembre de 2025
Cine

"Planet On 2025: El Festival de Cine que Despierta la Conciencia Ambiental"

septiembre 13, 2025
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
Del 19 al 28 de septiembre, Bogotá será sede del IX Festival Internacional de Cine Ambiental Planet On, un evento que invita a ver el mundo desde otra perspectiva.

En medio de una crisis ambiental sin precedentes, Planet On 2025 regresa con una propuesta que va más allá del entretenimiento: usar el cine como herramienta para generar conciencia, empatía y acción.

Bajo el lema “Otra forma de ver”, esta edición reúne más de 40 películas que abordan temas urgentes como la pérdida de biodiversidad, el impacto de la guerra sobre la naturaleza y el vínculo entre humanos y otras especies.

o

Este año, la programación incluye estrenos nacionales e internacionales que abordan temas tan diversos como la pérdida de biodiversidad, el impacto ambiental de la guerra o la resiliencia de los ecosistemas frente al cambio climático.

Uno de los estrenos más esperados es “Animales en la Guerra” (2025), una coproducción germano-ucraniana con participación de Sean Penn, que retrata el conflicto en Ucrania desde la mirada de los animales atrapados en la destrucción.

Con funciones en Maloka, BibloRed, CEFEs, la Universidad de los Andes, y otras sedes, Planet On busca acercar estas historias a públicos diversos y generar un diálogo sobre cómo vivimos y cómo queremos seguir viviendo.

 

Temas relacionados:

Cine

Medio Ambiente

Arte

Protección animal

Ucrania

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Maduro revive la práctica más siniestra de las dictaduras: castigar a las familias de quienes se atreven a pensar distinto

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"A veces una conversación oportuna puede salvar una vida o quitar una idea de la cabeza": Leocadio Martín, psicólogo clínico, sobre el suicidio

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Agente retirado del FBI revela los errores que habrían sido determinantes en el asesinato de Charlie Kirk

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué impacto tiene el asesinato del activista de derecha e influencer Charlie Kirk en la política de Estados Unidos?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"En España tenemos unos efectos muy directos de lo que es el Cartel de los Soles": eurodiputado Hermann Tertsch sobre resolución que pide incluir la red delictiva venezolana en la lista de organizaciones terroristas de la UE

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Qué líneas de investigación se han abierto tras el asesinato del activista y aliado político de Trump, Charlie Kirk?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Charlie Kirk, influencer conservador asesinado, junto a su esposa Erika Kirk
Charlie Kirk

“Siempre decía que cuando se fuera, quería ser recordado por su valentía”: Erika Kirk, esposa del influencer conservador Charlie Kirk asesinado en la Universidad de Utah

Persecución del régimen a familias de opositores
Venezuela

Maduro revive la práctica más siniestra de las dictaduras: castigar a las familias de quienes se atreven a pensar distinto

Excavadora cerca del lugar donde se derrumbó una mina ilegal de oro que dejó a siete mineros atrapados en Colombia | Foto: AFP
Mineros

Al menos siete mineros quedaron atrapados tras el derrumbe de una mina ilegal en el suroeste de Colombia

Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez (EFE)
Narcotráfico

"En 90 segundos mostraremos el terror de Estado que se vive en Venezuela": creador se la serie 'Narcoterroristas', que expone el vínculo del Cartel de los Soles con la dictadura de Maduro

Jair Bolsonaro | Foto: EFE
Jair Bolsonaro

“Lo que vimos ayer fue una venganza y una reacción a todo lo que Bolsonaro significó en Brasil en los últimos años”: Marcel van Hattem, diputado federal, sobre la condena contra el expresidente

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Maduro asegura que ocho buques estadounidenses apuntan hacia Venezuela y teme que el país está enfrentando "la más grande amenaza" del continente en los últimos 100 años

Rusia y Ucrania, ataques - Foto de referencia de EFE
Rusia

Rusia devolvió los cadáveres de 1.000 soldados ucranianos caídos en combate

Papa León XIV (AFP)
Franja de Gaza

El papa León XIV exigió que "sean liberados los rehenes, sea alcanzado un alto el fuego y se facilite el acceso seguro a la ayuda humanitaria" en Gaza

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro se va en septiembre o se atrinchera al poder otra década

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El grito de la impunidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
CPI - EE. UU. - AFP y Canva
Sanciones

La CPI rechazó nuevas sanciones de EE. UU. contra jueces y fiscales, entre ellos el francés que preside el caso en el que se emitió una orden de arresto contra Netanyahu

Nicolás Maduro - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Maduro asegura que ocho buques estadounidenses apuntan hacia Venezuela y teme que el país está enfrentando "la más grande amenaza" del continente en los últimos 100 años

Rusia y Ucrania, ataques - Foto de referencia de EFE
Rusia

Rusia devolvió los cadáveres de 1.000 soldados ucranianos caídos en combate

Primer día del US Open - Foto: AFP
Tenis

"Los niños atrás viendo": duras críticas a tenista que destruyó violentamente su raqueta en el US Open y al que le piden buscar ayuda

Papa León XIV (AFP)
Franja de Gaza

El papa León XIV exigió que "sean liberados los rehenes, sea alcanzado un alto el fuego y se facilite el acceso seguro a la ayuda humanitaria" en Gaza

Chorro de agua - Foto de referencia: Pexels
Agua

Atención Bogotá: Estas son las zonas donde no habrá agua del 1 al 4 de septiembre de 2025 por daños mayores en las tuberías

Beéle

"Por más dinero que tengan, todo cae por su propio peso": la inesperada reacción de expareja de famoso cantante colombiano tras decisión judicial en su contra

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal