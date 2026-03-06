En qué consiste el caso por el que el Dibu Martínez se encuentra bajo la lupa de las autoridades inglesas: colombiano vivió situación similar

El arquero argentino Emiliano 'Dibu' Martínez se encuentra bajo la lupa de las principales autoridades del fútbol inglés por un caso de apuestas.

Este viernes se conoció que el campeón del mundo con Argentina está siendo investigado por la Asociación de Fútbol de Inglaterra (FA) por aparecer en una campaña promocional de una casa de apuestas en el país sudamericano.

Según ha informado el medio The Athletic, la FA está investigando si el guardameta del Aston Villa vulneró la normativa que regula a los futbolistas y su relación con las apuestas deportivas.

El Dibu se convirtió en el embajador de la plataforma de apuestas 'Bplay' en Argentina en junio de 2024 protagonizando varias campañas publicitarias.

En la más reciente que hizo aparece junto a su hermano, quien se desempeña como corredor de automovilismo, en un intercambio de roles deportivos.

El reglamento de la FA es claro: los futbolistas profesionales que juegan actualmente en Inglaterra tienen prohibido publicitar, avalar o promocionar cualquiera actividad que este relacionado con el mundo de las apuestas deportivas.

La norma explica que los jugadores, actuando en título personal, no podrán anunciar "ni promover ninguna actividad de apuestas que le esté prohibida por las Reglas E8.1, E8.2 o E8.4".

La plataforma en la que participa el Dibu ofrece cuotas y la posibilidad de apostar en importantes torneos en Inglaterra como la Premier League, la Europa League y la FA Cup.

En estas tres competencias ha participado esta temporada el conjunto de los Villanos, en donde juega Martínez desde 2020.

Sin embargo, no es la primera vez que se da un caso así, ya que un caso similar ocurrió en 2019 con el colombiano Yerry Mina como protagonista.

Para ese entonces, el defensa cafetero que jugaba para el Everton fue multado con 10 libras esterlinas tras aparecer en un anuncio publicitario en una famosa casa de apuestas en Colombia.