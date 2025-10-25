Polémica por orden del régimen de Maduro de crear una aplicación para hacer denuncias 24/7: “es preocupante”

El régimen de Nicolás Maduro ordenó la creación de una nueva aplicación, con la cual buscan que sus simpatizantes reporten a toda hora lo que ven y lo que oyen. El proyecto está basado en el sistema Venapp y contará con el apoyo de la milicia y la fuerza armada nacional bolivariana.

El anuncio ha generado reacciones, abogados y políticos advierten que este sistema podría ser utilizado para perseguir a quienes piensan distinto.

Andrés Azpúrua, director de la organización Ve Sin Filtro, se conectó en La Tarde de NTN24 y aseveró que “es preocupante” este anuncio del régimen porque “es establecer un estado de vigilancia a unos niveles que no se han visto”.

“Este anuncio es muy preocupante porque ya vimos lo que pasó en 2024, como se utilizaron las aplicaciones del estado venezolano dentro de un esquema de vigilancia donde la gente denunciaba a sus vecinos y las quieren repetir”, aseveró el experto.

“No está claro si será una aplicación nueva o una sección de la página de Venapp, es muy llamativo lo que dijo el gobierno, es establecer un estado de vigilancia a unos niveles que no se han visto”, apuntó el invitado.