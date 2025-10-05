Por primera vez en la historia, una mujer dirigirá la Iglesia Anglicana: el rey Carlos III la nombra arzobispa de Canterbury

Por primera vez en la historia, una mujer ocupará el rango más alto dentro de la Iglesia Anglicana. Se trata de Sarah Mullally, de 63 años, quien fue nombrada arzobispa de Canterbury por el rey Carlos III, marcando un antes y un después en una institución caracterizada por su tradición masculina.

VEA TAMBIÉN El cielo tendrá un espectáculo único: así podrá ver desde Venezuela y Colombia los anillos de Saturno junto a la Luna o

Antes de llegar a este histórico nombramiento, Mullally tuvo una trayectoria poco común dentro del clero. Antes de dedicarse a la vida religiosa, trabajó como enfermera y a los 37 años, se convirtió en jefa de la Oficina de Enfermería del Gobierno en el Departamento de Sanidad del Reino Unido, uno de los cargos más altos dentro del sistema de salud británico.

Su vida religiosa comenzó tiempo después, cuando fue consagrada en la Catedral de San Pablo y nombrada obispa de Crediton, siendo también la primera mujer en ocupar ese puesto en 2018.

Desde entonces, su liderazgo ha sido visto como un símbolo de apertura y renovación dentro de la Iglesia de Inglaterra.

VEA TAMBIÉN “Mi hermano desapareció y al mes lo acusaron de mercenario”: la angustia de las familias colombianas con parientes detenidos en Venezuela o

La nueva arzobispa ocupará el lugar de Justin Welby, de 68 años, quien renunció en noviembre de 2024 tras varios escándalos relacionados con casos de abusos físicos y sexuales dentro de la institución.

Al asumir su nuevo cargo, Mullally reconoció la magnitud del reto: “Siento una gran responsabilidad, pero también una profunda paz y confianza en Dios”, declaró según el medio DW.