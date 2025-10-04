NTN24
Sábado, 04 de octubre de 2025
Saturno

El cielo tendrá un espectáculo único: así podrá ver desde Venezuela y Colombia los anillos de Saturno junto a la Luna

octubre 4, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Saturno y sus lunas | Foto Canva
Este 05 de octubre el cielo ofrecerá un fenómeno astronómico excepcional. Saturno, con sus icónicos anillos, se alineará con la Luna, un evento que solo ocurre cada 15 años.

El próximo 5 de octubre, los amantes de la astronomía y curiosos del cielo nocturno tendrán la oportunidad de presenciar un espectáculo poco común, los anillos de Saturno se verán junto a la Luna, un fenómeno que solo ocurre una vez cada 13 a 15 años, cuando el plano de los anillos del planeta coincide con la perspectiva de la Tierra.

Durante la mayor parte del año, Saturno se encuentra inclinado respecto a nuestro planeta, lo que impide observar con claridad tanto sus anillos como el tránsito de su luna más grande, Titán.

Sin embargo, este domingo por la noche, el movimiento orbital del planeta permitirá ver parte de la sombra de Titán proyectada sobre Saturno, algo que no sucede con frecuencia.

De acuerdo con la NASA, el tránsito del satélite natural comenzará en horas de la noche a las 8:00 p.m. y finalizará cerca de la medianoche del otro día, ofreciendo una de las vistas más impresionantes de la temporada.

Saturno es el planeta con más lunas del sistema solar, con un total de 274 cuerpos naturales, y Titán es la mayor de todas. Este coloso mide 5.150 kilómetros de diámetro, lo que lo convierte en la segunda luna más grande del sistema solar, solo superada por Ganímedes, de Júpiter.

Lo que hace tan fascinante a Titán es su mundo misterioso y extremo, posee lagos y ríos de metano y etano líquido, una atmósfera densa de nitrógeno y temperaturas que alcanzan los –179 grados centígrados.

Los científicos incluso creen que podría haber un océano de agua bajo su superficie helada, lo que lo convierte en uno de los lugares más prometedores para la búsqueda de vida fuera de la Tierra si no fuera por su composición química.

Aunque el fenómeno será visible desde casi cualquier punto del planeta, los expertos recomiendan buscar lugares con poca contaminación lumínica y un horizonte despejado, para disfrutar plenamente de este evento celeste que no volverá a repetirse en varios años.

