Martes, 07 de octubre de 2025
Crisis hospitalaria en Venezuela

Por qué la imagen de una parturienta en la escalera de un hospital en Venezuela levantó revuelo

octubre 7, 2025
Por: Redacción NTN24
Parto / Foto referencia
La escena varias veces repetida en Venezuela despertó todo tipo de sentimientos en un país donde los médicos han tenido que emigrar a otros países por los bajos sueldos y las precarias condiciones hospitalarias.

Una joven yacía en el piso, al final de una escalera en un hospital de Venezuela y otra, quizá su familia, sostenía el bebé que acababa de parir en el Hospital Universitario Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar.

Del otro lado alguien grababa y voces de mujeres le decían, una con menos empatía que otra, cómo manipular al neonato.

La escena varias veces repetida en Venezuela despertó todo tipo de sentimientos en un país donde los médicos han tenido que emigrar a otros países por los bajos sueldos y las precarias condiciones hospitalarias.

Del otro lado del discurso un gobernante que se aferra al poder escudándose en civiles recién armados. Maduro niega la crisis hospitalaria y dice tener de los mejores sistemas de salud del mundo.

El vídeo que se viralizó fue grabado en el estado Bolívar, rico en minería ilegal y en bandas armadas.

La líder opositora María Corina Machado se refirió a la lamentable escena, y condenó que en los centros asistenciales no se respete la dignidad.

"Cada carricito que nazca en esta tierra lo hará con dignidad, salud y amor. Cada mamá podrá cuidarlo y ser cuidada. Ésta es nuestra absoluta prioridad. Tendremos que trabajar todos muy duro; muy duro".

Foto de referencia: AFP
Israel

"Los terroristas se acercaron al auto y les preguntaron si tenían armas, al decir que no, les dispararon en el corazón": madre de víctima de Hamás

Luisa González- Foto EFE
Ecuador

Denuncian que el Cartel de los Soles habría financiado la campaña de la correísta Luisa González en Ecuador

Sede del ICE en Nueva York - Foto: EFE
ICE

Departamento de Seguridad de EE. UU. denuncia que grupos criminales están ofreciendo recompensas para asesinar agentes migratorios

Presos políticos - AFP
Familiares de presos políticos

“Es un año y 25 días de dolor y angustia”: el relato de la hermana de un colombiano detenido en Venezuela que pide ayuda al Gobierno Petro

Foto: The Nobel Prize
Nobel

Trío de científicos se queda con el Nobel de Medicina 2025 por sus hallazgos sobre el sistema inmune

Nicolás Maduro - EFE
Nicolás Maduro

Maduro dice que entregó a EE.UU. la conversación del supuesto plan de atentado contra la embajada en Caracas

Mascotas en aviones - Fotos de referencia Canva
Mascotas

Colombia avanza en protección para mascotas que viajan en aviones: estos son los estándares globales que el país pidió a agencia de aviación de la ONU

El vuelo más largo del mundo | Foto Canva
Aviones

El vuelo comercial más largo del mundo despegará desde Sudamérica con casi 30 horas de viaje: ¿Cuál es?

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Fase dos de guerra contra las drogas golpearía al anillo de hierro de la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

