Por qué la imagen de una parturienta en la escalera de un hospital en Venezuela levantó revuelo

Una joven yacía en el piso, al final de una escalera en un hospital de Venezuela y otra, quizá su familia, sostenía el bebé que acababa de parir en el Hospital Universitario Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar.

Del otro lado alguien grababa y voces de mujeres le decían, una con menos empatía que otra, cómo manipular al neonato.

La escena varias veces repetida en Venezuela despertó todo tipo de sentimientos en un país donde los médicos han tenido que emigrar a otros países por los bajos sueldos y las precarias condiciones hospitalarias.

Del otro lado del discurso un gobernante que se aferra al poder escudándose en civiles recién armados. Maduro niega la crisis hospitalaria y dice tener de los mejores sistemas de salud del mundo.

El vídeo que se viralizó fue grabado en el estado Bolívar, rico en minería ilegal y en bandas armadas.

La líder opositora María Corina Machado se refirió a la lamentable escena, y condenó que en los centros asistenciales no se respete la dignidad.

"Cada carricito que nazca en esta tierra lo hará con dignidad, salud y amor. Cada mamá podrá cuidarlo y ser cuidada. Ésta es nuestra absoluta prioridad. Tendremos que trabajar todos muy duro; muy duro".