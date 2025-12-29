"Por supuesto": Rusia se pronuncia sobre comentario de Trump sobre posible acuerdo para terminar la guerra en Ucrania

El Gobierno de Rusia afirmó este lunes que coincide con el presidente estadounidense, Donald Trump, en que las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania están en su fase final.

Tras reunirse el domingo en Florida con Volodímir Zelenski, el mandatario estadounidense afirmó que se está "más cerca que nunca" de un acuerdo que ponga fin al conflicto entre Rusia y Ucrania.

Al ser cuestionado por periodistas sobre si está de acuerdo con estas declaraciones, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, sin dudar lanzó un "por supuesto" como respuesta.

Estados Unidos ofreció a Ucrania garantías de seguridad "sólidas" frente a Rusia por un período de 15 años prorrogable, informó el lunes el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que solicitó a Donald Trump un plazo más largo.

VEA TAMBIÉN Trump afirma haber logrado "mucho progreso" durante su reunión con Zelenski sobre el fin de la guerra entre Ucrania y Rusia o

Los dos mandatarios se reunieron el domingo en Florida para avanzar en un posible acuerdo para poner fin a la guerra iniciada en febrero de 2022 con la invasión rusa de Ucrania.

"Realmente quería que estas garantías sean más largas. Y le dije que realmente queremos considerar la posibilidad de 30, 40, 50 años", indicó Zelenski en una rueda de prensa en línea. Trump le aseguró que iba a reflexionar sobre esta posibilidad, agregó.

Según Zelenski, de esas garantías de seguridad dependerá que Kiev levante la ley marcial en vigor desde el primer día de la invasión rusa de Ucrania, en febrero de 2022.

Esta ley prohíbe a los hombres ucranianos de entre 25 y 60 años (susceptibles de ser reclutados) abandonar el país, excepto si cuentan con una autorización especial.

"Todos queremos que la guerra termine y solo entonces se levantará la ley marcial. Ese es el único camino. Sin embargo, el levantamiento de la ley marcial se producirá cuando Ucrania obtenga garantías de seguridad", dijo Zelenski a los periodistas.

"Sin garantías de seguridad, no se puede considerar que esta guerra haya terminado de verdad", agregó.

En cualquier caso, el presidente ucraniano señaló que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra "debe ser firmado por cuatro partes: Ucrania, Europa, Estados Unidos y Rusia".

Zelenski dijo que espera que funcionarios estadounidenses y europeos se reúnan dentro de poco en Ucrania.

Según él, se trataría de una reunión previa a otra entre dirigentes europeos y ucranianos, antes de una eventual cumbre entre Donald Trump y mandatarios europeos.

"Todos estamos firmemente decididos a hacer que las reuniones que mencioné tengan lugar en enero. Después de eso, creo que, si todo se desarrolla poco a poco, tendrá lugar un encuentro, bajo una u otra forma, con los rusos", indicó Zelenski.

Entre tanto, el teatro principal de Mariúpol, devastado por los bombardeos en 2022 y que quedó en ruinas, reabrió sus puertas el domingo en el este de Ucrania controlado por Rusia, anunciaron las autoridades locales establecidas por Moscú.

VEA TAMBIÉN "Quizás lo que haya es un congelamiento de este conflicto": experto sobre reunión entre Trump y Zelenski para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania o

"El teatro dramático ruso de Mariúpol ha reabierto sus puertas al público", se congratuló en Telegram Denis Pushilin, líder prorruso de la región de Donetsk, de la que forma parte Mariúpol.

Rusia, que lleva casi cuatro años liderando una ofensiva en Ucrania, controla desde mayo de 2022 esta ciudad costera tradicionalmente rusófona, situada a orillas del mar de Azov.