NTN24
Sábado, 20 de septiembre de 2025
Portavoz de la Casa Blanca

Portavoz de la Casa Blanca confirmó la muerte de 17 presuntos narcoterroristas en los operativos militares estadounidenses en el Caribe

septiembre 20, 2025
Por: Diana Pérez
Las declaraciones de la portavoz de la Casa Blanca se conocen tan solo horas después de que Trump, confirmara la destrucción de otra embarcación cargada con droga en el Caribe.

Este sábado, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó en una entrevista que son tres las embarcaciones las que han sido destruidas en aguas internacionales del Caribe.

La funcionaria de la administración Trump también reveló que estos operativos han dejado un saldo total de 17 presuntos narcoterroristas muertos.

Leavitt reiteró que el Gobierno no tolerará el tráfico de drogas procedente del régimen de Nicolás Maduro y que usarán todos los medios para defender a la unión americana.

Las declaraciones de la portavoz de la Casa Blanca se conocen tan solo horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmara la destrucción de otra embarcación cargada con droga en el Caribe.

Por medio de su cuenta de Truth Social, el líder republicano afirmó: “Bajo mis órdenes, el secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una Organización Terrorista Designada que realiza narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos”.

El mandatario también explicó que la inteligencia del país confirmó que “el buque traficaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida por el narcotráfico con el objetivo de envenenar a estadounidenses”.

"El ataque mató a tres narcoterroristas a bordo del buque, que se encontraba en aguas internacionales. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos resultó herido en este ataque", agregó.

Para terminar, y siendo fiel a su estilo, Trump decidió mandarle un mensaje a los grupos ilegales que trafican droga al país.

“Dejen de vender fentanilo, narcóticos y drogas ilegales en Estados Unidos y de cometer violencia y terrorismo contra estadounidenses”, sentenció.

