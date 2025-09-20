"Sácalos ahora mismo o el precio que pagues será incalculable": dura advertencia del presidente Trump al régimen de Maduro en Venezuela

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este sábado una dura advertencia por medio de su red social Truth contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Trump pidió al régimen recibir en Venezuela a los prisioneros y a las personas internadas en centros de salud mental, asegurando que Maduro y los suyos los obligaron a que los trasladaran al país norteamericano, lo que ha derivado en consecuencias negativas para Estados Unidos.

"Queremos que Venezuela acepte inmediatamente a todos los prisioneros y a las personas internadas en instituciones psiquiátricas, entre las que se incluyen los peores manicomios del mundo, que los «líderes» venezolanos han obligado a trasladar a los Estados Unidos de América", escribió Trump.

El mandatario republicano señaló, además, que como consecuencia de la presencia en territorio norteamericano de los prisioneros y las personas internadas en las instituciones especializadas, "miles de personas han resultado gravemente heridas, e incluso asesinadas, por estos «monstruos»".

"¡Sáquenlos de nuestro país ahora mismo o el precio que pagarán será incalculable!", advirtió Trump.

El nuevo aviso del jefe de Estado estadounidense se da luego de su confirmación el viernes sobre la destrucción de una nueva embarcación en aguas del Caribe que, según indicó, estaba afiliado a una organización terrorista que se dedicaba al narcotráfico.

Sin relaciones diplomáticas desde 2019, Estados Unidos y Venezuela retomaron acercamientos este año mediante delegados para tratar temas como el canje de prisioneros y la deportación de migrantes venezolanos.

Pero las conductas del régimen de Maduro llevaron a Washington a aumentar a 50 millones de dólares la recompensa por información que contribuya en su captura como cabeza de la designada organización terrorista del Cartel de los Soles.

"Hoy puedo anunciar que las comunicaciones con el Gobierno de Estados Unidos están desechas", dijo Maduro a la prensa esta semana, matizando con que "no están en cero", pues, supuestamente, se mantiene apenas "un hilo básico" con el embajador John T. McNamara, en Bogotá.

La administración Trump, entretanto, lleva a cabo un despliegue militar en aguas del Caribe para hacer frente a los carteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles.

Varios países de la región han designado a tal grupo criminal como organización terrorista. El Senado de la República de Colombia, por ejemplo, aprobó la proposición que declara al Cartel de los Soles como una organización criminal transnacional, vinculada al narcotráfico, el lavado de activos y el financiamiento de grupos terroristas.

Pero el presidente colombiano Gustavo Petro y su ministro de Defensa se abstienen de reconocer la existencia de tal cartel, situación que ha generado las críticas de la Casa Blanca.

Mientras tanto, el régimen, con adiestramiento de civiles, llamado de reservistas, operaciones en fronteras y ejercicios de guerra en una isla del Caribe, inició operaciones militares para prever una ofensiva más respecto al despliegue naval de Estados Unidos.

Aunque expertos coinciden en que la capacidad real de combate de la Fuerza Armada venezolana está comprometida por años de crisis económica. Y aseguran que las maniobras son una operación de propaganda para mostrar a la población que el régimen "no tiene miedo y controla la situación".