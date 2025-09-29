“Posturas del presidente Petro aumentan la tensión y la incertidumbre en la relación entre Colombia y EE. UU.”: María Claudia Lacouture

Después de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante su reciente visita a Nueva York, participara en un evento pro Palestina, el viernes pasado arengando contra el presidente Trump y pidiéndole a los soldados de la unión americana desobedecer las órdenes del presidente estadounidense. La postura de Petro tuvo consecuencias casi de inmediato, desatando la decisión del departamento de Estado de revocarle la visa.

En el programa La Mañana de NTN24 habló María Claudia Lacouture, presidente de la Cámara Colombo Americana, dijo que, si bien la cancelación de la visa al presidente Petro no afecta directamente las relaciones comerciales entre Washington y Bogotá, el mandatario sí está alimentando un ambiente de tensión bilateral e incertidumbre que podría derivar en sanciones o acciones que afecten a los colombianos.

“La relación entre los dos países es una relación compleja que ha venido con unas tensiones importantes y que cada vez más el presidente de Colombia le suma incertidumbre que pueda desembocar en sanciones que puedan tener una implicación importante en el beneficio que hoy reciben los colombianos gracias a la relación bilateral”, aseveró Lacouture.