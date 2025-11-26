Venezuela acude a Chevron para garantizar suministros tras el bloqueo naval de EE. UU.

De acuerdo con el medio Bloomberg, Venezuela está acudiendo a la empresa petrolera multinacional Chevron Corporation, para obtener suministros de nafta, una materia prima clave para el país.

La situación se presenta días después de que un destructor de guerra estadunidense bloqueara el camino de un buque ruso cerca a las costas caribeñas del país.

Según fuentes del medio Bloomberg, Chevron cargará nafta en las Islas Vírgenes de Estados Unidos y lo traerá al país. Su buque identificado como Nave Neutrino tenía previsto cargar un paquete de crudo en la terminal de Jose, puerto que actualmente es controlado por el régimen de Venezuela.

Sin embargo, esta acción se completaría una vez que la nave regrese al país de Venezuela y descargue el hidrocarburo.

Cabe recordar que la empresa petrolera, compra regularmente nafta para sus proyectos en Venezuela, y según Bloomberg, la compañía no se ha pronunciado, sin embargo, si ha reiterado en el pasado que sus operaciones en Venezuela cumplen las leyes y regulaciones estadunidenses.

Ahora, los suministros de nafta son escasos en Venezuela, debido a que el 19 de noviembre se registró una explosión seguida de un incendio en una planta de procesamiento de petróleo de la estatal Petrocedeño, ubicada en el estado Anzoátegui.

De acuerdo con la información publicada, esta instalación petrolera ayudan a separar el material derivado del petróleo.

Esta situación de bloqueos se da como resultado al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, operación que busca combatir a los carteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles, atribuido al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Finalmente, Washington acusa a Maduro de liderar dicha organización y el lunes lo designó como grupo terrorista extranjero (FTO), determinación que Venezuela calificó como una "ridícula patraña".