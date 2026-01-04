NTN24
Domingo, 04 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

La Unión Europea plantea cuál es la "única manera para que Venezuela restaure la democracia" tras captura de Maduro

enero 4, 2026
Por: David Esteban Pinzón
UE y Venezuela - Foto EFE de referencia
UE y Venezuela - Foto EFE de referencia
En una declaración conjunta el bloque europeo, con excepción de Hungría, también habló de los prisioneros políticos y las prioridades en la región.

La Unión Europea (UE) planteó el domingo en una declaración conjunta de los estados miembro, con excepción de Hungría, cuál es la que considera la "única manera para que Venezuela restaure la democracia" tras la captura de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos durante el operativo del sábado.

"Respetar la voluntad del pueblo venezolano sigue siendo la única manera para que Venezuela restablezca la democracia y resuelva la crisis actual", expusieron los 26 países de la UE y la jefa diplomática de la UE, Kaja Kallas, en un comunicado.

o

Constituida en Europa como una comunidad política democrática y de derecho, la UE también aseguró que comparte la prioridad de combatir la delincuencia organizada transnacional y el tráfico de drogas, que "representan una importante amenaza a la seguridad a nivel mundial".

Asimismo, instó a todas las partes —a las que pidió "calma y moderación"— a evitar la escalada y garantizar una "solución pacífica a la crisis", en tanto que afirmó que mantiene un "estrecho contacto" con los Estados Unidos.

"Es esencial que todos los actores respeten plenamente los derechos humanos y el derecho internacional humanitario", precisaron, y aseguraron que en este momento estaban enfocados en salvaguardar el bienestar de su comunidad.

o

"Las autoridades consulares de los estados miembros de la UE están trabajando en estrecha coordinación para proteger la seguridad de los ciudadanos de la UE, incluidos los detenidos ilegalmente en Venezuela", agregó el comunicado.

En ese sentido, la organización política y económica única aseguró que todos los presos políticos actualmente detenidos en Venezuela "deben ser liberados incondicionalmente" y reiteró la importancia de su planteamiento para resolver la crisis: "el derecho del pueblo venezolano a determinar su futuro debe ser respetado".

Luego de que las fuerzas armadas entraran a territorio venezolano en un operativo durante la madrugada del sábado, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, y su traslado hacia Nueva York, donde el republicano dijo que será juzgado en una corte.

A Maduro se le vio esposado mientras era transportado en el buque anfibio USS Iwo Jima y posteriormente bajando de las escaleras de un avión en Nueva York rodeado de miembros de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés).

Quien es acusado por Washington de liderar la que fue designada por el Departamento de Estado Organización Terrorista Extranjera, el Cartel de los Soles, y calificado como líder "ilegítimo" en Venezuela, pasó su primera noche en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, mientras se conoce cómo se procederá con su proceso judicial.

o

En Venezuela, entretanto, Delcy Rodríguez, quien ha sido vicepresidente de Maduro, está actualmente a cargo del régimen, pero Trump advirtió recientemente una entrevista telefónica con la revista The Atlantic que, si ella no toma las decisiones "correctas", "pagará un precio muy alto, probablemente mayor que Maduro".

