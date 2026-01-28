Estos son los equipos clasificados de manera directa a los octavos de final de la Champions League y los 16 que jugarán los playoff

Este miércoles 28 de enero se disputó la última fecha de la primera fase de la UEFA Champions League 2025-2026, jornada en la que se definieron los ocho equipos que clasificaron de manera directa en los octavos de final de la competencia.

Además, se conocieron los nombres de los 16 clubes que se enfrentarán en juegos de ida y vuelta en los playoffs de la Liga de Campeones. Encuentros de los cuales saldrán las ocho escuadras que avanzarán a la fase de octavos del certamen.

Dentro de los equipos que se clasificaron de manera directa, se destaca la presencia del Arsenal, Bayern Múnich y Liverpool, los conjuntos que mejor puntuación tuvieron durante el desarrollo de la Champions League.

Los Artilleros no conocieron la derrota durante esta fase de la competencia en la que hicieron un puntaje perfecto: sumaron 24 puntos de 24 posibles. Detrás de ellos se ubican los Bávaros con 21 unidades; tan solo perdieron en una ocasión, y el top tres lo cierra “Los Rojos” de Inglaterra, con 18 puntos, producto de seis victorias y dos derrotas.

Estos son los equipos clasificados de manera directa a los octavos de final de la Champions

1. Arsenal – 24 pts.

2. Bayern Múnich -21 pts.

3. Liverpool – 18 pts.

4. Tottenham – 17 pts.

5. Barcelona – 16 pts.

6. Chelsea – 16 pts.

7. Sporting Lisboa – 16 pts.

8. Manchester City – 16 pts.

Entre tanto, al club Paris Saint Germain (PSG), vigente campeón de la Champions League, no le alcanzó para avanzar directamente; situación similar le pasó a otras escuadras como el Real Madrid, Juventus, Atlético de Madrid y otras 12 escuadras, que deberán disputar los playoffs, fase en la que se definirán los nombres de los ocho disponibles para los octavos de final de la Champions League.

1. Real Madrid

2. Inter

3. PSG

4. Newcastle

5. Juventus

6. Atlético de Madrid

7. Atalanta

8. Leverkusen

9. Dortmund

10. Olympiacos

11. Club Brujas

12. Galatasaray

13. Mónaco

14. Qarabag

15. Bodo/Glimt

16. Benfica

Los cruces de los playoffs de los dieciseisavos de la Champions League se llevarán a cabo el próximo viernes 30 de enero.