Estos son los artistas que han cancelado su actuación en el Festival Estéreo Picnic 2026 y sus reemplazos

El Festival Estéreo Picnic 2026 está a un poco más de un mes de llevarse a cabo en Bogotá y como ha ocurrido en las últimas ediciones, algunos de los artistas o bandas anunciadas en un principio han tenido que cancelar su presentación, generando cambios de último momento en el cartel.

Este año, uno de los primeros en cancelar su presentación fue el artista mexicano Peso Pluma, quien era uno de los headliners y de las presentaciones más llamativas de esta edición, y lo hizo por una gira que le salió por Estados Unidos que no daba tiempo para cumplir con todos los compromisos.

A él también se unieron Aitana, D4vd, Lola Young y The Dare, y aunque se espera que no haya más cambios, debido a la proximidad del evento, no se está exento de que esto pueda ocurrir, pues cabe recordar que el año pasado, la banda Incubus canceló el mismo día que se iba a presentar y esto obligó a buscar un reemplazo de emergencia y la plaza la tomó la lagendaria banda colombiana 1280 almas.

Sin embargo, Paramo, empresa detrás del Estéreo Picnic, ha sabido sortear estos imprevistos y este año han puesto muy buenos reemplazos, como la adición al cartel del trio sueco de música electrónica Swedish House Mafia, que tocarán en lugar de Peso Pluma.

A este nombre se suman otros reemplazos más los artistas sorpresa que siempre tiene el festival, ellos son: Travis, Tom Morello, Santos Bravos, Ruel, Blood Orange y Rusowsky.

Estos nombres han caído muy bien en los fanáticos al festival, quienes agradecen el esfuerzo a la organización por traer buenos reemplazos y algunos, hasta han comentado que estas nuevas adiciones son mejores que los que cancelaron.

La cita para la edición número XV del Festival Estéreo Picnic es el 20, 21 y 22 de marzo en el parque Simón Bolívar de Bogotá donde los fanáticos se reunirán fanáticos bajo el lema “el ahora es para siempre”.