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Lunes, 11 de mayo de 2026
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Trinidad y Tobago

Trinidad y Tobago reconoce fuga de petróleo de un campo de extracción local después de la denuncia de Venezuela

mayo 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Kamla Persad-Bissessar | Foto AFP
Kamla Persad-Bissessar | Foto AFP
El dispersante químico "se desplegó aproximadamente entre 6 y 8 millas náuticas de la frontera Trinidad/Venezuela".

Trinidad y Tobago, pequeño archipiélago anglófono situado frente a las costas venezolanas, reconoció un derrame de petróleo procedente de un campo de extracción local después de que Venezuela denunciara el sábado la presencia de crudo en sus costas.

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Los dos vecinos mantienen relaciones tensas desde la llegada al poder en 2025 de la primera ministra Kamla Persad-Bissessar, con un discurso muy duro contra la inmigración venezolana y alineada con Estados Unidos antes de la captura de Nicolás Maduro en enero.

Persad-Bissessar había cortado la cooperación energética destinada a la exploración y explotación de un campo de gas después de que el gobierno de Puerto España aceptara la visita de un buque de guerra de Estados Unidos.

Fuga de petróleo

"Heritage Petroleum Company Limited (Heritage) detectó un derrame de petróleo en Main Field a las 07:25 horas del 1 de mayo de 2026", según el comunicado del Ministerio de Energía e Industrias Energéticas.

El mismo ministerio "otorgó la aprobación para el uso de dispersantes químicos a las 09:50 horas del 1 de mayo de 2026".

Después de la aprobación el dispersante químico "se desplegó aproximadamente entre 6 y 8 millas náuticas de la frontera Trinidad/Venezuela".

Trinidad afirma que "el dispersante desintegró eficazmente el hidrocarburo". "Inspecciones posteriores, realizadas tanto con drones como con embarcaciones, mostraron que no quedaban hidrocarburos visibles en la superficie del agua", agregó el comunicado.

Caracas advirtió el sábado de "impactos sobre áreas marinas, costas, ecosistemas sensibles y comunidades pesqueras venezolanas" por el derrame de hidrocarburos.

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"Venezuela expresa su preocupación ante la comunidad internacional por el derrame de hidrocarburos provenientes de la República de Trinidad y Tobago, que ha generado una grave afectación ambiental en el Golfo de Paria y zonas costeras de los estados Sucre y Delta Amacuro", indicó un comunicado venezolano.

Cabe resaltar que, en febrero de 2024, una marea negra provocada por el naufragio de un petrolero en aguas de Trinidad y Tobago también alcanzó las aguas territoriales venezolanas.

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