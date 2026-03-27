Presidente latinoamericano anuncia que va a "regalar boletos" para partido clave en la preparación de selección de su país al Mundial

A través de la red social X, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que regalará boletas para el encuentro de fútbol amistoso entre las selecciones de México y Portugal, el cual se disputará este sábado.

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En la publicación que ya cuenta con más de 200 mil visualizaciones, la mandataria mexicana escribió: “Vamos a regalar boletos para asistir al partido de este sábado México vs Portugal”.

Para conocer las dinámicas y participar por las entradas, dijo que “a las 19:30 horas vayan a mi cuenta de Instagram para saber cómo ganarlos”.

Sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer los requisitos ni el número de boletos que serán entregados, no obstante, el juego se transmitirá por las plataformas de Ditu y Disney+ Premium.

Cabe resaltar que el partido amistoso está programado para este sábado a las 8:00 p.m. y tendrá la reapertura del estadio Azteca, el primer recinto en la historia en albergar tres Copas Mundiales.

La selección de Portugal, dirigida por el español Roberto Martínez, se consolida como la favorita, debido a que ocupa el número cinco en el ranking de la FIFA, mientras que México ocupa el decimosexto lugar.

Aunque muchos aficionados estaban esperando ver a Cristiano Ronaldo en acción, en esta “el Bicho” quedó fuera de la convocatoria mientras se recupera de una lesión muscular, así como Diogo Costa, Rúben Dias, Rafael Leao y Rodrigo Mora, quienes estarán también ausentes.

Por su parte, en la selección de México, el delantero de 22 años, Armando González, se está consolidando como la nueva esperanza ofensiva del país, esto después de quedar como goleador en la liga local.

Finalmente, después de los encuentros amistosos y de preparación, el Mundial 2026 empezará el 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica, correspondiente al Grupo A, en el Estadio Azteca a las 13:00 hora local de México.