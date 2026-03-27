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Viernes, 27 de marzo de 2026
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Captan gesto de la novia de reconocido tenista al ver que su pareja ganó uno de los partidos más importantes de su carrera

marzo 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Tenista checo Jiri Lehecka (EFE)
Tenista checo Jiri Lehecka (EFE)
El checo Jiri Lehecka dominó al francés Arthur Fils por 6-2 y 6-2 el viernes para alcanzar la final masculina del Abierto de Miami.

Lucie Neumannová, la novia del reconocido tenista checo Jiri Lehecka, protagonizó una de las escenas más románticas y conmovedoras en medio del Master 1.000 que se juega esta semana en la ciudad de Miami.

Neumannová no pudo contener las lagrimas al, desde la tribuna, presenciar uno de los triunfos más importantes de su pareja.

El checo Jiri Lehecka dominó al francés Arthur Fils por 6-2 y 6-2 el viernes para alcanzar la final masculina del Abierto de Miami.

Fils, cabeza de serie número 28, no había cedido su servicio en todo el torneo, pero Lehecka, cabeza de serie número 21, le rompió el saque cuatro veces. Lehecka avanzó tras 75 minutos en el Hard Rock Stadium, sede de los Miami Dolphins de la NFL.

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Lehecka no enfrentó ningún punto de quiebre y rompió el servicio de Fils por primera vez en el torneo en el primer juego del partido, cuando el francés estrelló una derecha en la red.

Volvió a romper el servicio de Fils para ponerse 5-2 arriba con un revés de Fils que se quedó en la red.

Lehecka rompió el servicio de Fils al comienzo del segundo set y nuevamente con un resto de servicio cruzado de revés ganador para ponerse 5-2 arriba, y luego mantuvo su servicio para el triunfo, igualando su récord personal contra Fils a 2-2.

"Es una sensación increíble. Sin duda, es algo por lo que he estado trabajando todo el año y toda la pretemporada", dijo Lehecka.

"Confié plenamente en mi juego y en el trabajo que he realizado. No importaba cuándo, sabía que llegaría y hoy fue un buen ejemplo de cómo quiero jugar. Lo ejecuté bien, así que estoy muy contento con mi actuación de hoy", precisó.

Lehecka jugará la final del domingo contra el italiano Jannik Sinner, número dos del mundo.

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Sinner intenta convertirse en el primer hombre en completar el "Sunshine Double" al ganar los títulos de Indian Wells y Miami desde Roger Federer en 2017.

También busca completar el "Sunshine Double" la número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, quien disputará la final de la WTA el sábado contra la estadounidense Coco Gauff, cuarta cabeza de serie.

El checo tiene asegurado el mejor ranking de su carrera la próxima semana. Su mejor posición ha sido la 16, pero tiene asegurado un ascenso de ocho puestos hasta el 14 en el ranking, y con un título subiría al 12.

Lehecka, de 24 años, busca su tercer título ATP tras los de Adelaida en 2024 y Brisbane en 2025. Esta es la octava final de su carrera, pero la primera en un Masters 1000.

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