Israel atacó activos aéreos del régimen de Irán, incluidos aviones y helicópteros, así como infraestructura militar adicional en tres aeropuertos

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que llevaron a cabo numerosos ataques contra activos aéreos del régimen de Irán, incluidos aviones y helicópteros, así como infraestructura militar adicional en tres aeropuertos de Teherán.

De acuerdo con los informes, las terminales aéreas involucradas fueron las de Bahram, Mehrabad y Azmayesh. En esas zonas, decenas de cazas israelíes atacaron aeronaves y otras infraestructuras militares.

VEA TAMBIÉN "Todo el país podría ser arrasado en una sola noche y eso podría ser mañana mismo": Trump advierte al régimen de Irán tras ultimátum sobre apertura del Estrecho de Ormuz o

"El aeropuerto de Mehrabad era utilizado por la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica y servía como centro neurálgico para el armamento y la financiación de los grupos terroristas afines al régimen en Oriente Medio", precisaron las FDI.

Según el Ejército israelí, los ataques formaban parte de unos esfuerzos destinados a "debilitar a la Fuerza Aérea iraní y a la fuerza aérea de la Guardia Revolucionaria en los aeropuertos de Teherán".

La Fuerza Aérea dijo en un mensaje en X que se trató de "un ataque generalizado contra los aeropuertos de Teherán", donde se atacó a decenas de aviones y helicópteros de la Fuerza Aérea del régimen.

La misma plataforma digital divulgó un video en el que se aprecian algunas tomas de rastreo de las aeronaves desde el aire.

Estados Unidos e Israel continúan atacando objetivos del régimen islámico desde que pusieron en marcha sus operaciones Furia Épica y León Rugiente, respectivamente.

Los ataques comenzaron el 28 de febrero de 2026 con el objetivo de "eliminar la amenaza existencial que representa" el régimen de los ayatolá para "Israel, el Medio Oriente y el mundo en general".

En ese entonces, las fuerzas de Estados Unidos e Israel dieron un contundente golpe a Teherán al acabar con la vida del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

Con el avance de los ataques, las fuerzas norteamericanas e israelíes han ejecutado otros duros golpes contra la república islámica y han acabado con decenas de comandantes del régimen terrorista iraní.

Recientemente, las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron la muerte de Majid Khademi, el jefe de inteligencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), que murió durante un ataque en la noche en Teherán.