El portero argentino 'Dibu' Martínez tendrá película animada que será emitida en Netflix: la plataforma publicó primer adelanto

El guardameta de la Selección Argentina, Emiliano ‘Dibu’ Martínez, contará con su propia película animada, la cual estará disponible en Netflix.

El polémico portero, blanco de críticas por sus gestos durante los encuentros, contará su historia de vida a través de un largometraje animado que promete distintas reacciones.

Netflix dio a conocer el primer adelanto con una imagen en la que se observa cómo será recreado de forma animada el portero campeón del mundo con Argentina.

Incluso, se dio a conocer el título que llevará la nueva película de la que hasta el momento se desconoce la fecha exacta del lanzamiento.

“Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo”, será el nombre que llevará el largometraje del portero campeón en Qatar 2022.

“Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo, escrita por Hernán Casciari, ilustrada por Liniers y dirigida por Gustavo Cova, es una película que fusiona testimonios inéditos con dibujos animados para recorrer la historia del pibe que soñaba con el arco y terminó convirtiéndose en uno de los máximos héroes de la selección argentina”, indicó la cuenta oficial de Netflix en Argentina.

El posteo compartido por la plataforma de streaming muestra al ‘Dibu’ en caricatura con una camiseta que lleva su nombre.

Pese a que se esperaba una aceptación masiva de los aficionados argentinos, muchos no apoyaron la idea de una producción cinematográfica en honor al guardameta marplatense.

“Avísenme cuándo se estrena, así me la pierdo”; “Nos vamos en fase de grupos”; “Me la pierdo sin falta”; “El Dibu siendo dibujado”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.