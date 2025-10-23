NTN24
Jueves, 23 de octubre de 2025
Crisis EE. UU. - Colombia

Presidente Petro responde a nuevo pronunciamiento de Trump y afirma que Colombia no es guarida de "drogas"

octubre 23, 2025
Por: Natalya Baquero González
Gustavo Petro responde nuevamente a Donald Trump - Fotos: EFE
El mandatario se pronunció frente a los señalamientos que Trump hizo hacia Colombia sobre la producción de drogas.

El presidente Gustavo Petro respondió a los nuevos señalamientos emitidos por parte del jefe de Estado de los Estados Unidos, Donald Trump. El líder colombiano señaló que su patria no es una guarida “de drogas”.

“De hecho, las drogas que se producen en Colombia terminan en guaridas en EE. UU. para el consumo para el cual se produce”, indicó Petro por medio de su cuenta de “X”.

Asimismo, lanzó una indirecta hacia el Gobierno de Donald Trump señalando que este tiene que ser capaz de “crear estrategias comunes” que le permitan llevar un control de estas acciones de sus ciudadanos.

“Es clave que la ciudadanía y el gobierno de los EE. UU. puedan encontrar caminos para que EE. UU. disminuya consumos”, expresó.

De igual manera, Petro ratificó que desde Colombia se viene y continuará trabajando en la destrucción de los carteles de la droga que ejercen acciones ilícitas dentro del país.

El pronunciamiento del presidente colombiano se da luego de que el mandatario estadunidense Donald Trump arremetiera nuevamente contra el país sudamericano y la gestión de su presidente.

Durante este jueves, Trump entregó un balance desde la Casa Blanca respecto a su ofensiva contra el narcotráfico en la región. Allí, en medio de su intervención, lanzó una dura frase sobre el país cafetero. “Colombia es un nido de drogas. Es un nido de drogas. Y lo ha sido durante mucho tiempo”, expresó.

Asimismo, volvió a reiterar que el territorio colombiano tiene “un líder pésimo allí ahora mismo, un tipo malo, un matón”.

“Producen cocaína a niveles nunca antes vistos. Y la venden, y no se van a salir con la suya por mucho más tiempo. No vamos a tolerarlo por mucho más tiempo. Colombia es muy mala”, puntualizó el presidente de los EE. UU.

