"Colombia es un nido de drogas": Trump en balance sobre guerra contra los carteles en el que llamó a Petro "un tipo malo, un matón"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció este jueves un balance de las acciones de su Gobierno contra los carteles de las drogas en el que hizo una mención sobre Colombia y su homólogo en ese país, Gustavo Petro.

Trump nombró a Colombia luego de hablar sobre México, país sobre el que dijo que es gobernado por los carteles.

“Tenemos cárteles que, ya sabes, alguien inventó la palabra cártel. No te diré quién era esa persona, pero hay mucha gente mala en los cárteles, y podrías mirar un país como México. Y realmente respeto a la presidenta. Realmente respeto a mucha gente de allí. Pero tienen miedo en su propio país porque esos cárteles los gobiernan, ¿de acuerdo? Y eso incluye a Colombia”, afirmó Trump.

Entonces el presidente norteamericano lanzó una dura frase sobre el país cafetero. “Colombia es un nido de drogas. Es un nido de drogas. Y lo ha sido durante mucho tiempo”, expresó.

Trump también volvió a arremete contra Petro en medio de la crisis diplomática que se ha desatado entre Colombia y Estados Unidos en los últimos días.

“Tienen un líder pésimo allí ahora mismo, un tipo malo, un matón. Producen cocaína a niveles nunca antes vistos. Y la venden, y no se van a salir con la suya por mucho más tiempo. No vamos a tolerarlo por mucho más tiempo. Colombia es muy mala”, afirmó.

El presidente Donald Trump hizo este jueves un pronunciamiento desde la Casa Blanca respecto a su ofensiva contra el narcotráfico, incluido el despliegue militar en el Caribe que busca hacer frente a los carteles de la droga en la región.

El mandatario empezó su discurso recordando que, al comienzo de su segundo mandato, firmó una orden para denominar a los grupos criminales como organizaciones terroristas y destacó que "los resultados han llegado temprano y son espectaculares".

Trump valoró el trabajo de las distintas agencias que han trabajado bajo su liderazgo, así como los miembros de su administración, quienes aseguró que han hecho un "trabajo absolutamente increíble" en "un logro histórico" en contra de los que considera los culpables de las amenazas a la seguridad de su país.

Para el republicano, el despliegue militar que ha incluido ataques a embarcaciones cerca de Colombia y Venezuela se trata de un "éxito sin precedentes" que busca "remover miembros del cartel de la droga del pueblo estadounidense".

"Los carteles son el ISIS del hemisferio occidental (…) controlan grandes partes del territorio y utilizan el asesinato para su beneficio", indicó e insistió en que su Gobierno está "tratando a los carteles como la amenaza a la seguridad nación que son".

El jefe de Estado norteamericano contó que en los últimos meses se han interceptado "más de 70 toneladas de narcóticos y más de mil armas ilegales" en la que tildó como "la operación antipandillas y anti-cartel más grande de los Estados Unidos" y advirtió que "apenas está empezando".

Respecto a la capital del país, Washington DC, Trump destacó la mejora de en la seguridad y criticó otras administraciones locales como las de Chicago al arremeter contra el gobernador progresista Brandon Johnson.